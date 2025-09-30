Revolúcia v AI infraštruktúre: CoreWeave a Meta vytvárajú novú trhovú kategóriu

CoreWeave, spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie infraštruktúry pre projekty umelej inteligencie, podpísala s firmou Meta kontrakt v hodnote 14,2 miliardy USD.
Viacročná dohoda zahŕňa dodávky výpočtového výkonu na podporu vývoja a tréningu pokročilých AI modelov v ekosystéme Meta.
Toto partnerstvo je súčasťou širšieho trendu rastúceho dopytu po špecializovanej AI infraštruktúre. CoreWeave, ako jeden z lídrov tzv. neocloud segmentu – spoločností prenajímajúcich prístup k najmodernejším čipom – rýchlo posilňuje svoju pozíciu v tomto odvetví. V posledných mesiacoch firma významne rozšírila svoju klientsku základňu, keď si zaistila nielen Meta, ale aj OpenAI a ďalších.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Vďaka týmto novým kontraktom sa spoločnosť stáva menej závislou od svojho predchádzajúceho hlavného zdroja príjmov – Microsoftu. Táto diverzifikácia je strategickou reakciou na rýchlo sa vyvíjajúci trh, kde čoraz viac hráčov masívne investuje do vývoja vlastných AI riešení. Meta plánuje tento rok minúť až 72 miliárd USD na dátové centrá a výpočtovú infraštruktúru.
Rovnako ako jej konkurenti financuje CoreWeave svoj rast predovšetkým prostredníctvom emise dlhu, čo je prax, ktorá je v tomto sektore čoraz bežnejšia. Podobne v poslednom čase postupovali aj ďalší hráči, ako Meta a Oracle, ktorí získali miliardy dolárov na financovanie rozvoja AI infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
