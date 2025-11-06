Rheinmetall po výsledkoch: Investori vítajú prudký rast tržieb a investícií

- Nemecký líder obranného priemyslu zverejnil výsledky, ktoré zapôsobili na investorov a upokojili trh.
- Masívny rast tržieb a ziskov naprieč väčšinou oblastí činnosti.
- Objem nevybavených objednávok naďalej rastie.
- Prevádzková marža mierne nižšia v dôsledku rozsiahlych investícií.
- Civilný trh zostáva slabý.
- Predstavený optimistický výhľad na štvrtý štvrťrok.
Nemecká skupina Rheinmetall dnes zverejnila svoje výsledky. Tento európsky výrobca zbraní zaznamenal v posledných štvrťrokoch spektakulárny rast tržieb aj ocenení. Na vlne masívneho nárastu vojenských výdavkov európskych krajín spoločnosť dosahuje rekordné valuácie. Očakávania investorov rastú a valuačné ukazovatele ponechávajú len malý priestor na chyby či sklamanie. Splnila firma očakávania investorov? Akcie spoločnosti po zverejnení výsledkov vzrástli o približne 3 % v úvode obchodovania, čo naznačuje, že firma úspešne prešla ďalším testom trhu. Skupina Rheinmetall dosahuje konzistentný rast, ktorý je na európskych burzách – najmä medzi priemyselnými firmami – len zriedka viditeľný.
- Tržby v Európe vzrástli na 7,5 miliardy EUR oproti 6,2 miliardy v predchádzajúcom roku, čo predstavuje nárast o 20 %.
- Prevádzkový zisk dosiahol 835 miliónov EUR oproti 705 miliónom vlani, teda nárast o 18 %.
- Už aj tak pôsobivý objem nevybavených objednávok pozitívne prekvapil – vzrástol na 64 miliárd EUR, čo znamená ročný nárast o ďalších 12 miliárd.
- Rovnako dôležité ako historické dáta sú aj výhľady a ciele spoločnosti.
- Vedenie firmy potvrdilo ciele do konca roka, ktoré zahŕňajú celkový rast tržieb o 25–30 % a optimistickú prevádzkovú maržu na úrovni 15,5 %.
Detailný pohľad na segmenty činnosti Rheinmetall
- Hlavným zdrojom tržieb spoločnosti naďalej zostáva segment pozemných vozidiel. Tento segment vygeneroval tržby vo výške 3,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 28 % oproti predchádzajúcemu roku, pričom prevádzkový zisk vzrástol na 346 miliónov EUR.
- Silný výkon podali aj segmenty munície a elektroniky.
- V segmente zbraní a munície zaznamenala spoločnosť nárast tržieb o 30 % na viac než 2 miliardy EUR. Prevádzková marža v tomto segmente sa zvýšila na 22 %, a to napriek rastúcim nákladom na prácu a materiál.
- Divízia elektronických systémov zaznamenala rekordný rast – tržby vzrástli na 1,46 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 41 % oproti predchádzajúcemu roku.
Slabší výkon v oblasti motorov a tlaky na marže
- Nie všetky informácie boli však pozitívne. Divízia motorov a energetických systémov zaznamenala pokles tržieb z 1,54 miliardy EUR na 1,45 miliardy EUR.
- Spoločnosť sa rozhodla oddeliť segment „Power Systems“ od zvyšku skupiny, aby koncentrovala civilný trh do samostatnej podskupiny.
- Z výročnej správy a komentárov manažmentu vyplýva, že tento segment naďalej čelí tlaku zo strany štrukturálnych slabostí trhu a spotrebiteľa.
- To však nie je jediná výzva.
- Konsolidovaná prevádzková marža klesla z 11,3 % na 11,1 % a voľný peňažný tok sa prepadol o ohromujúcich 912 miliónov EUR na –813 miliónov EUR.
- Spoločnosť jasne uviedla, že tento pokles súvisí s veľmi intenzívnymi investíciami a expanziou vo všetkých hlavných oblastiach podnikania.
- Tieto investície zahŕňajú napríklad výrobnú linku pre trupy F-35 a výstavbu muničného závodu „Niedersachsen“.
Záver: Dôvera investorov zatiaľ zostáva
- Výsledková konferencia celkovo investorov uspokojila.
- Finančná správa potvrdila dynamiku rastu tržieb a komentáre vedenia upokojili väčšinu negatívneho sentimentu.
- Veľké kapitálové výdavky sú trhom akceptované, najmä v kontexte rekordných objednávok.
- Napriek tomu, ak spoločnosť nesplní ambiciózny cieľ prevádzkovej marže do konca fiškálneho roka, môže dôjsť k výraznej korekcii ceny akcií.
RHE.DE (D1)
Zdroj: xStation5
