Rigetti Computing – nový líder kvantového trhu?

Kalifornská spoločnosť Rigetti Computing je inovátorom v oblasti kvantového výpočtového výkonu – úplne nového spôsobu spracovania informácií. Ide o kontroverznú technológiu: pre mnohých predstavuje obrovský, no zatiaľ iba potenciálny skok v technologickom vývoji, zatiaľ čo iní ju považujú za slepú uličku informatického smerovania. Vnímanie spoločnosti bude do veľkej miery závisieť od toho, ako potenciálny investor vníma kvantové technológie a technologické akcie ako celok. Každý investor chce nájsť ďalší Palantir či Nvidiu, no len málo z nich je pripravených podstúpiť riziká spojené s takouto investíciou.
Čo Rigetti ponúka?
Jedným z vlajkových produktov spoločnosti je systém Pioneer – integrovaná a komplexná platforma pre kvantové technológie. Spoločnosť uvádza, že má kontrolu nad celým reťazcom vývoja, od návrhu kvantového čipu až po poskytovanie prístupu ku kvantovej technológii cez vlastný cloud – čo predstavuje ďalší dôležitý míľnik a zdroj hrdosti.
Táto cloudová služba umožňuje firmám a inštitúciám využívať kvantové výpočtové systémy, bez nutnosti vlastniť kompletnú hardvérovú infraštruktúru a tím potrebný na ich prevádzku. Medzi významných partnerov patria NASA a Microsoft. Partnerstvo s Microsoftom umožňuje vzdialený prístup k modulárnemu kvantovému počítaču Cepheus-1-36Q prostredníctvom platformy Azure Quantum.
RGTI.US (denný graf)
Akcie spoločnosti nedávno vystrelili takmer o 30 % po oznámení ďalšieho dôležitého míľnika. Od začiatku tohto roka si pripísali viac ako 1 800 %, čo je pôsobivý výkon – aj keď stále ide „len“ o 63% rast od IPO v roku 2021. Pre investorov, ktorí o spoločnosti uvažujú, bude najbližšia výsledková správa v novembri rozhodujúcim momentom.
Zdroj: xStation
Z finančného hľadiska nie je Rigetti ani lepší, ani horší než jeho konkurenti v oblasti kvantového výpočtového výkonu či štandardy technologických start-upov. Včerajšie výsledky však zaostali za očakávaniami – spoločnosť vykázala prevádzkovú stratu viac ako 19 miliónov USD a pokles tržieb o 40 %. Tržby dosiahli 1,8 milióna USD, pričom sa očakávalo 1,87 milióna USD. Akcie najprv reagovali vysokou volatilitou, no následne sa ustálili okolo úrovne 16 USD za akciu.
Investorský optimizmus môžu podporiť predikcie Bloomberg, ktoré očakávajú rekordné tržby v 4. kvartáli 2025. Na Bloomberg Finance prevláda pozitívny analytický sentiment. Aj keď je spoločnosť malá a zatiaľ málo pokrytá analytikmi, všetky aktuálne odporúčania sú pozitívne. Cieľové ceny sa pohybujú v rozmedzí 18 až 20 USD, čo naznačuje potenciál rastu o niekoľko desiatok percent.
Príležitosti, riziká a budúcnosť
Spoločnosť – a celý kvantový sektor – čelí významným výzvam. Najväčšou z nich je samotná povaha kvantovej technológie: zložitá, ťažko uchopiteľná a pre väčšinu investorov neintuitívna.
- Jej uplatnenie v každodennom živote a biznise je stále neisté. Rigetti tvrdí, že do roku 2040 by kvantová technológia mohla vytvoriť až 850 miliárd USD hodnoty, pričom trh s kvantovými komponentmi a softvérom by mohol dosiahnuť 90–170 miliárd USD (v dnešných cenách). Pre porovnanie: celý trh s videohrami má dnes hodnotu približne 250 miliárd USD.
- Ďalším rizikom je konkurencia – Rigetti nie je jedinou americkou firmou, ktorá sa tejto oblasti venuje. Tento faktor je však do istej miery zmiernený tým, že kvantové riešenia bývajú vysoko špecializované a zamerané na úzke oblasti, čo znižuje priame konkurenčné tlaky.
Nepomenované riziko
Len zriedkavo diskutovaným, no zásadným rizikom, je potenciálne ohrozenie kryptografie kvantovou technológiou. Vlády by mohli prijať regulačné opatrenia na obmedzenie prístupu ku komponentom a nástrojom, aby zabránili ich zneužitiu proti národným záujmom. Príkladom je rozhodnutie USA obmedziť export pokročilých AI čipov od spoločnosti Nvidia. Takéto zásahy by mohli zásadne ovplyvniť obchodné možnosti spoločnosti Rigetti.
