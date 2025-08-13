viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Rigetti Computing – nový líder kvantového trhu?

17:09 13. augusta 2025

Kalifornská spoločnosť Rigetti Computing je inovátorom v oblasti kvantového výpočtového výkonu – úplne nového spôsobu spracovania informácií. Ide o kontroverznú technológiu: pre mnohých predstavuje obrovský, no zatiaľ iba potenciálny skok v technologickom vývoji, zatiaľ čo iní ju považujú za slepú uličku informatického smerovania. Vnímanie spoločnosti bude do veľkej miery závisieť od toho, ako potenciálny investor vníma kvantové technológie a technologické akcie ako celok. Každý investor chce nájsť ďalší Palantir či Nvidiu, no len málo z nich je pripravených podstúpiť riziká spojené s takouto investíciou.

Čo Rigetti ponúka?

Jedným z vlajkových produktov spoločnosti je systém Pioneer – integrovaná a komplexná platforma pre kvantové technológie. Spoločnosť uvádza, že má kontrolu nad celým reťazcom vývoja, od návrhu kvantového čipu až po poskytovanie prístupu ku kvantovej technológii cez vlastný cloud – čo predstavuje ďalší dôležitý míľnik a zdroj hrdosti.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Táto cloudová služba umožňuje firmám a inštitúciám využívať kvantové výpočtové systémy, bez nutnosti vlastniť kompletnú hardvérovú infraštruktúru a tím potrebný na ich prevádzku. Medzi významných partnerov patria NASA a Microsoft. Partnerstvo s Microsoftom umožňuje vzdialený prístup k modulárnemu kvantovému počítaču Cepheus-1-36Q prostredníctvom platformy Azure Quantum.

RGTI.US (denný graf)

Akcie spoločnosti nedávno vystrelili takmer o 30 % po oznámení ďalšieho dôležitého míľnika. Od začiatku tohto roka si pripísali viac ako 1 800 %, čo je pôsobivý výkon – aj keď stále ide „len“ o 63% rast od IPO v roku 2021. Pre investorov, ktorí o spoločnosti uvažujú, bude najbližšia výsledková správa v novembri rozhodujúcim momentom.


Zdroj: xStation

Z finančného hľadiska nie je Rigetti ani lepší, ani horší než jeho konkurenti v oblasti kvantového výpočtového výkonu či štandardy technologických start-upov. Včerajšie výsledky však zaostali za očakávaniami – spoločnosť vykázala prevádzkovú stratu viac ako 19 miliónov USD a pokles tržieb o 40 %. Tržby dosiahli 1,8 milióna USD, pričom sa očakávalo 1,87 milióna USD. Akcie najprv reagovali vysokou volatilitou, no následne sa ustálili okolo úrovne 16 USD za akciu.

Investorský optimizmus môžu podporiť predikcie Bloomberg, ktoré očakávajú rekordné tržby v 4. kvartáli 2025. Na Bloomberg Finance prevláda pozitívny analytický sentiment. Aj keď je spoločnosť malá a zatiaľ málo pokrytá analytikmi, všetky aktuálne odporúčania sú pozitívne. Cieľové ceny sa pohybujú v rozmedzí 18 až 20 USD, čo naznačuje potenciál rastu o niekoľko desiatok percent.

Príležitosti, riziká a budúcnosť

Spoločnosť – a celý kvantový sektor – čelí významným výzvam. Najväčšou z nich je samotná povaha kvantovej technológie: zložitá, ťažko uchopiteľná a pre väčšinu investorov neintuitívna.

  • Jej uplatnenie v každodennom živote a biznise je stále neisté. Rigetti tvrdí, že do roku 2040 by kvantová technológia mohla vytvoriť až 850 miliárd USD hodnoty, pričom trh s kvantovými komponentmi a softvérom by mohol dosiahnuť 90–170 miliárd USD (v dnešných cenách). Pre porovnanie: celý trh s videohrami má dnes hodnotu približne 250 miliárd USD.
  • Ďalším rizikom je konkurencia – Rigetti nie je jedinou americkou firmou, ktorá sa tejto oblasti venuje. Tento faktor je však do istej miery zmiernený tým, že kvantové riešenia bývajú vysoko špecializované a zamerané na úzke oblasti, čo znižuje priame konkurenčné tlaky.

Nepomenované riziko

Len zriedkavo diskutovaným, no zásadným rizikom, je potenciálne ohrozenie kryptografie kvantovou technológiou. Vlády by mohli prijať regulačné opatrenia na obmedzenie prístupu ku komponentom a nástrojom, aby zabránili ich zneužitiu proti národným záujmom. Príkladom je rozhodnutie USA obmedziť export pokročilých AI čipov od spoločnosti Nvidia. Takéto zásahy by mohli zásadne ovplyvniť obchodné možnosti spoločnosti Rigetti.

 

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

14.08.2025
15:50

Centrica kupuje 50 % podiel v najväčšom LNG termináli Európy za £1,5 miliardy

Energetická spoločnosť Centrica, majiteľ British Gas, spoločne s americkou investičnou firmou Energy Capital Partners (ECP) uzatvorila dohodu o...

 15:42

Airbnb umožní používateľom v USA rezervovať pobyty bez okamžitej platby

Spoločnosť Airbnb zavádza v USA novú funkciu, ktorá umožňuje rezerváciu pobytov bez potreby okamžitej platby. Tento krok má...

 15:38

Equinix uzatvára viaceré pokročilé jadrové dohody, aby zabezpečil energiu pre dátové centrá

Spoločnosť Equinix, svetový líder v správe dátových centier, oznámila viaceré dohody na dodávku...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu