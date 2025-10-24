Rivian zaplatí 250 miliónov dolárov za urovnanie hromadnej žaloby akcionárov

-
Rivian sa dohodol na vyrovnaní hromadnej žaloby akcionárov v hodnote 250 miliónov USD.
-
Približne 67 miliónov pokryje poistenie, zvyšok firma zaplatí zo svojich finančných prostriedkov.
-
Cieľom dohody je odstrániť právnu neistotu a pripraviť sa na uvedenie modelu R2.
-
Trh bude pozorne sledovať, či firma naplní očakávania v oblasti výroby, predaja a hospodárskych výsledkov.
-
Spoločnosť Rivian súhlasila s vyrovnaním hromadnej žaloby akcionárov vo výške 250 miliónov dolárov. Žaloba obviňovala firmu z toho, že zavádzala investorov počas svojho vstupu na burzu v roku 2021 a následného výrazného zvýšenia cien modelov R1. Hoci Rivian akékoľvek pochybenie odmieta, tvrdí, že urovnanie umožní spoločnosti naplno sa sústrediť na budúci rozvoj.
Pozadie žaloby
Žaloba sa týkala navýšenia cien vozidiel R1T a R1S, ku ktorému došlo začiatkom roka 2022 – krátko po IPO. Model R1T zdražel zo zhruba 67 500 USD na 79 500 USD a R1S z 70 000 USD na 84 500 USD. Tento krok šokoval investorov aj zákazníkov a spôsobil pokles hodnoty akcií.
Podľa žaloby spoločnosť nezverejnila skutočné nákladové problémy v čase IPO a neupozornila investorov na možné cenové úpravy.
Detaily dohody a jej dopady
Z celkových 250 miliónov USD bude približne 67 miliónov pokrytých poistením manažmentu. Zvyšných 183 miliónov USD zaplatí Rivian zo svojej hotovosti. Dohoda ešte čaká na súdne schválenie.
Rivian tvrdí, že platba neznamená priznanie viny, ale je to pragmatické rozhodnutie s cieľom ukončiť právnu neistotu a pripraviť pôdu pre uvedenie nového SUV modelu R2.
Strategické a trhové dôsledky
Tým, že sa firma zbavuje veľkej právnej záťaže, môže sa plne sústrediť na rozširovanie výroby a zvládanie výziev v sektore elektromobilov – vrátane konca daňových úľav či rastu cien vstupov.
Zároveň však prípad pripomína dôležitosť transparentnosti vo vzťahu k investorom a citlivosť trhu na komunikáciu firiem v raných fázach vývoja.
Riziká a čo sledovať
-
Realizácia plánov: Po vyriešení právneho sporu sa pozornosť sústredí na to, či Rivian zvládne uviesť nový model R2 podľa plánu.
-
Hotovostné toky: Výplata 183 miliónov z rezerv môže obmedziť investície do inovácií a expanzie.
-
Dôvera trhu: Otázky ohľadom minulého riadenia a transparentnosti môžu pretrvávať.
-
Trhové riziká: Sektor elektromobilov čelí výzvam – pokles stimulov, konkurencia, rast nákladov – Rivian bude musieť presvedčiť výkonom, nie len sľubmi.
