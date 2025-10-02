Rivian znižuje výhlaď dodávok kvôli koncu daňového zvýhodnenia – akcie klesajú

Spoločnosť Rivian Automotive vo štvrtok znížila strednú hodnotu svojho ročného výhlaďu dodávok elektromobilov, keď varovala pred neistými štvrťrokmi v súvislosti s koncom federálnej daňovej úľavy na leasing vozidiel. Akcie firmy v predobchodnej fáze reagovali poklesom o viac než 3,3 %.
Kľúčové body:
-
Rivian teraz očakáva, že v roku 2025 dodá 41 500 až 43 500 vozidiel, čo je mierne zníženie oproti pôvodnému rozpätiu 40 000 – 46 000 vozidiel.
-
V treťom štvrťroku spoločnosť dodala 13 201 vozidiel, čím prekonala odhad analytikov (12 690 vozidiel).
-
Daňový kredit vo výške 7 500 USD na leasing elektromobilov skončil začiatkom októbra, čo analytici označili za kľúčový faktor, ktorý môže viesť k prudkému prepadu dopytu po EV v USA.
Ďalšie tlaky na odvetvie
-
Americký Kongres zároveň schválil legislatívu, ktorá zvýšila clá na dovoz dielov pre elektromobily.
-
To vedie k rastu výrobných nákladov a k ďalšiemu stláčaniu marží výrobcov EV, vrátane Rivianu.
-
Automobilky musia prerábať dodávateľské reťazce a viac investovať do domácej produkcie.
Výhlaď pre Rivian
-
Rivian sa v posledných kvartáloch snaží zlepšiť ziskovosť a pripravuje uvedenie lacnejšej rady SUV R2, ktorá by mala osloviť širší trh.
-
Vyššie výrobné náklady a slabnúci dopyt však môžu ohroziť schopnosť firmy priblížiť sa k zlomovému bodu.
-
Spoločnosť zverejní svoje výsledky za tretí štvrťrok 4. novembra po uzatvorení trhov.
Graf RIVN.US (D1)
Akcie Rivian sa aktuálne obchodujú na cene 14,59 USD, po nedávnom prudkom raste k úrovni 15,98 USD, odkiaľ prišla korekcia. Cena sa drží nad EMA 50 (13,93 USD) aj SMA 100 (13,80 USD), čo potvrdzuje, že strednodobý trend zostáva býčí. Tieto hodnoty tvoria prvú kľúčovú podporu. RSI sa pohybuje na úrovni 54,4 bodu, teda v neutrálnom pásme, čo značí vyrovnaný pomer medzi kupcami a predajcami.
Zdroj: xStation
