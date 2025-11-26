Robinhood a Susquehanna vstupujú na predikčné trhy – preberajú burzu LedgerX

- Robinhood a Susquehanna kupujú 90 % podiel v LedgerX, regulovanej burze, ktorú predtým vlastnila FTX.
Spoločnosti Robinhood Markets a Susquehanna International Group oznámili prevzatie väčšinového podielu v regulovanej burze LedgerX, čím výrazne posilňujú svoje pozície v rýchlo rastúcom segmente predikčných trhov. Získavajú tým 90 % podiel v platforme, ktorá bola predtým súčasťou skrachovanej kryptoburzy FTX a od roku 2023 fungovala pod záštitou Miami International Holdings (MIAX).
Podľa vyjadrenia Robinhoodu platforma zodpovedá rastúcemu záujmu zákazníkov o predikčné produkty. Spoločnosť v spolupráci so Susquehannou plánuje spustiť burzu a zúčtovacie centrum pre obchodovanie s futures a derivátmi, pričom LedgerX bude základom novej infraštruktúry. Finančné podrobnosti transakcie neboli zverejnené. MIAX si ponechá 10 % podiel a očakáva zrýchlený prístup na tieto trhy.
Transakcia by mala byť dokončená v prvom štvrťroku 2026, pričom sa očakáva aj ostrý štart obchodovania. Tento krok prichádza v čase, keď predikčné trhy v USA zaznamenávajú mimoriadny rast záujmu.
Okrem Robinhoodu vstupujú na predikčné trhy aj ďalší významní hráči. Napríklad Intercontinental Exchange (vlastník NYSE) investoval až 2 miliardy USD do Polymarketu – najväčšej svetovej predikčnej platformy. Kalshi dosiahla ohodnotenie 11 miliárd USD pri poslednom investičnom kole a ďalšia platforma, InPlay Global, pripravuje trh s inštrumentmi viazanými na výkonnosť športových tímov. Vstup plánujú aj CME Group či CBOE.
Graf HOOD.US (D1)
Akcie spoločnosti Robinhood aktuálne testujú cenovú úroveň 115,57 USD po predchádzajúcom výraznom poklese. Krátkodobý trend ostáva negatívny, keďže cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi – konkrétne pod EMA 50 (125,69 USD) aj SMA 100 (119,45 USD). Tento vývoj potvrdzuje slabosť na trhu a nedostatočnú silu kupujúcich. RSI sa drží na hodnote 44,0, čo naznačuje neutrálnu až mierne prepredanú situáciu. Z technického hľadiska sa trh snaží vytvoriť dočasné dno, no pre potvrdenie zmeny trendu bude kľúčové, či sa akcie dokážu vrátiť nad hranicu 120 USD, teda nad SMA 100. Ak by cena neudržala súčasné úrovne, hrozí návrat k nižším supportom okolo 107 USD alebo dokonca k 100 USD.
Zdroj: xStation5
