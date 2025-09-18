Ropa mierne rastie po znížení sadzieb Fedom, trh váha nad výhľadom americkej ekonomiky

Ceny ropy vo štvrtok mierne posilnili po tom, čo americká centrálna banka (Fed) znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, čo trhy vnímajú ako začiatok menového uvoľňovania. Brent sa obchodoval za 68,05 USD (+0,15 %) a WTI za 64,09 USD (+0,06 %). Opatrný rast cien však spreádzajú obavy zo spomaľovania americkej ekonomiky, ktoré môžu tlmiť pozitívny vplyv nižších sadzieb.
Zníženie sadzieb zvyčajne podporuje ekonomiku a zvyšuje dopyt po rope, čo býva pozitívne pre ceny. Podľa kuvajtského ministra pre ropný priemysel Tariqa Al-Roumiho možno očakávať rast dopytu najmä z ázijských trhov. Analytici sú však rozdelení – niektorí vnímajú rozhodnutie Fedu ako signál, že americká ekonomika slabne, čo môže byť pre ropný trh negatívne.
Jerome Powell, predseda Fedu, varoval pred narastajúcimi rizikami na trhu práce, aj keď inflácia zostáva kľúčovým faktorom menovej politiky. Obavy investorov navyše zvyšuje pretrvávajúci nadbytok ponuky a slabšia spotreba pohonných látok v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete.
Z fundamentálneho hľadiska priniesli trhové údaje zmiešaný obraz – zásoby ropy v USA minulý týždeň prudko klesli vďaka rekordne nízkemu dovozu a silnému exportu, no zásoby destilátov vzrástli o 4 milióny barelov, teda štvornásobne viac, než sa očakávalo. Tento nárast vyvoláva pochybnosti o sile domáceho dopytu a prispieva k cenovej neistote.
Vyhliadky pre ropný trh tak zostávajú nejasné – zatiaľ čo menové uvoľnenie môže priniesť určitú podporu, obavy o stav americkej ekonomiky a slabší dopyt bránia výraznejšiemu rastu cien.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI sa drží v pozitívnom technickom nastavení. Aktuálne sa obchoduje okolo 64,10 USD, teda nad kĺzavými priemermi EMA 50 (63,43 USD) a SMA 100 (63,55 USD), čo podporuje býčí sentiment. Z technického hľadiska je dôležité, že cena prekonala 23,6 % Fibonacciho retracement (63,61 USD) z predchádzajúceho rastu a momentálne testuje úroveň nad touto hladinou.
Momentum sa pohybuje na úrovni 101,76, čo značí zrýchľujúce tempo rastu. CCI na úrovni 62,5 potvrdzuje mierne prekúpené podmienky a záujem zo strany kupujúcich. Objem obchodov počas posledného rastu vzrástol, čo zvyšuje dôveryhodnosť prierazu nad kľúčové priemery.
Ak bude rast pokračovať, ďalšia rezistencia sa nachádza pri 38,2 % Fibonacciho retracemente na 64,92 USD a následne pri psychologickej úrovni 65,98 USD (50 % retracement).
Naopak, najbližšia podpora sa nachádza pri 63,61 USD, a jej udržanie je kľúčové pre zachovanie aktuálneho býčieho nastavenia. Z technického pohľadu trh naznačuje potenciál na ďalší rast, no zatiaľ bez výrazného impulzu, ktorý by potvrdil silný trend.
Zdroj: xStation5
