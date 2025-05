Ropa mierne rastie – trh balansuje medzi obavami o dodávky a očakávaným zvýšením produkcie OPEC+

Cena ropy v stredu mierne posilnila vďaka novým obavám o globálne dodávky suroviny. Spojené štáty zakázali spoločnosti Chevron export ropy z Venezuely, zatiaľ čo požiare v Kanade ohrozujú tamojšiu ťažbu. Tieto faktory pomohli Brentu vzrásť o 0,8 % na 64,63 USD za barel a americkej WTI o 0,9 % na 61,45 USD.

Na druhej strane trh očakáva, že OPEC+ pristúpi k zvýšeniu produkcie, o čom by mohlo padnúť rozhodnutie už túto sobotu počas stretnutia ôsmich členských štátov. Očakávaný rast dopytu počas letnej motoristickej sezóny zvyšuje tlak na producentov, najmä s ohľadom na obmedzenú ponuku mimo kartelu OPEC+, ktorá v prvej polovici roka zostala prakticky bez zmeny.

Podľa spoločnosti Rystad Energy predstavujú kanadské výpadky a spomalenie nových projektov výzvu pre stabilitu trhu. Goldman Sachs upozorňuje, že napriek očakávanému zvýšeniu produkcie v júli môže osmička členov OPEC+ v ďalších mesiacoch udržať ťažbu stabilnú, najmä kvôli slabšej ekonomike a rastu zásob.

Trh tiež reaguje na geopolitické impulzy – napríklad možnosť prelomu v rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý by mohol viesť k povolenie vstupu amerických inšpektorov do iránskych jadrových zariadení. Akékoľvek zmiernenie napätia na Blízkom východe by mohlo prispieť k stabilizácii cenových očakávaní.

Situácia na trhu s ropou je teda napätá – krátkodobé riziká ohrozujúce ponuku zvyšujú ceny, zatiaľ čo strednodobé vyhliadky spojené so zvýšením produkcie udržujú rast v medziach.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI sa už niekoľko dní pohybuje v jasne definovanom cenovom pásme medzi 60 a 62,11 dolára za barel, pričom sa opakovaně odráža od oboch hran. V súčasnosti sa cena nachádza v blízkosti úrovne 61,48 dolára, teda približne uprostred tohto pásma, čo naznačuje nerozhodnosť trhu. Kĺzavé priemery EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá) sa pohybujú veľmi blízko seba a nie sú výrazne orientované smerom nahor ani nadol, čo ďalej potvrdzuje bočný trend bez jasného smerovania. Obchodná aktivita sa v posledných hodinách mierne zosilňuje, čo môže naznačovať pokus o prekonanie súčasného rozpätia. CCI vykazuje hodnoty blízko horných extrémov, čo môže signalizovať krátkodobé prekúpenie trhu. Rovnako aj Williams %R sa nachádza v pásme blízkom prekúpenosti, ale zatiaľ bez výrazného signálu na obrat.

Zdroj: xStation5

