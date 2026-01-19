Ropa oslabuje – ústup nepokojov v Iráne znižuje geopolitické napätie

- Cena ropy klesla o 1 % v dôsledku upokojenia situácie v Iráne a nižšej pravdepodobnosti amerického zásahu.
- Brent sa obchoduje za 63,48 USD, WTI (február) za 58,84 USD.
- Trh sleduje aj vývoj vo Venezuele, Rusku a Kazachstane.
- Krátkodobo zostáva ropa pod tlakom v dôsledku poklesu geopolitického napätia, no neistota naďalej pretrváva.
Cena ropy na začiatku týždňa klesla približne o 1 % po tom, čo sa situácia v Iráne začala stabilizovať a ustúpili obavy z možného amerického zásahu, ktorý by mohol narušiť dodávky z jedného z kľúčových producentov Blízkeho východu.
Severomorská ropa Brent sa obchodovala za 63,48 USD za barel, čo predstavuje pokles o 0,65 USD. Americká WTI (februárový kontrakt) klesla o rovnakú hodnotu na 58,84 USD. Aktívnejší marcový kontrakt sa pohyboval na úrovni 58,77 USD.
Nepokoje v Iráne, ktoré podľa dostupných správ viedli k úmrtiam niekoľkých tisícok demonštrantov, boli počas víkendu tvrdým spôsobom potlačené. To znižilo pravdepodobnosť americkej intervencie, na ktorú predtým nepriamo poukazoval aj prezident USA Donald Trump. Ten následne uviedol, že Irán zrušil údajne plánované hromadné popravy – hoci režim takéto plány verejne neoznámil.
Ústup týchto hrozieb z trhového horizontu znížil geopolitickú rizikovú prirážku, ktorá v predchádzajúcich dňoch podporovala rast cien ropy.
Trh však zostáva citlivý. Ako uviedol analytik John Evans z PVM Oil Associates, obchodníci sledujú nielen vývoj na Blízkom východe, ale aj možné poškodenie ruskej infraštruktúry počas zimy a napätie okolo situácie vo Venezuele, kde Spojené štáty deklarovali záujem ovplyvniť správu ropného priemyslu po páde režimu Nicolása Madura.
K nervozite prispela aj správa od Tengizchevroil, že došlo k preventívnemu pozastaveniu ťažby v Kazachstane kvôli problémom s elektrickým rozvodom na ropných poliach Tengiz a Korolev.
Napriek týmto faktorom aktuálne na trhu prevláda tlmenejšia reakcia, najmä vzhľadom na štátny sviatok v USA (Deň Martina Luthera Kinga), keď sú americké trhy zatvorené.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 58,58 USD. Po nedávnom raste došlo k obratu trendu a návratu k nižším hodnotám. Na vrchole rastového pohybu cena dosiahla maximum 62,35 USD, odkiaľ následne klesla k súčasnej úrovni v blízkosti 61,8 % Fibonacciho retracementu (58,30 USD), čo predstavuje kľúčovú technickú podporu. SMA 100 (60,09 USD) aj EMA 50 (59,47 USD) boli v posledných hodinách prerazené smerom nadol, čo naznačuje oslabovanie trendu a prechod do korekčnej fázy. Tento signál podporujú aj indikátory:
-
CCI (Commodity Channel Index) klesol hlboko do záporných hodnôt (-169,5), čo ukazuje na silný predajný tlak a krátkodobo prekúpený trh.
-
Momentum sa drží na úrovni 97,91, teda mierne pod neutrálnou líniou, čo značí absenciu rastového momenta.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní je teraz kľúčová podpora na hladine 58,30 USD (61,8 % retracement). Ak bude táto úroveň prerazená, cena môže ďalej oslabovať smerom k 57,21 USD (78,6 %) alebo až k 55,81 USD (100 %). Naopak, rezistencia sa aktuálne nachádza v oblasti 59,08–59,85 USD, kde sa pretínajú predchádzajúce retracementové úrovne a zároveň aj kĺzavé priemery.
Objemové sviečky ukazujú na rastúcu aktivitu počas poklesu, čo potvrdzuje záujem predávajúcich a zvyšuje pravdepodobnosť pokračovania zostupného pohybu, pokiaľ sa neobjavia nové podporné fundamenty.
Zdroj: xStation5
