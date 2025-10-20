Ropa pod tlakom: Trh prechádza do contanga a náladu kazí geopolitika

- Ceny ropy pokračujú v poklese v dôsledku obáv z nadbytku a slabšieho dopytu.
- Štruktúra trhu prešla do contanga, čo naznačuje očakávaný prebytok.
- Obchodná vojna medzi USA a Čínou ďalej zvyšuje globálnu neistotu.
- Dodávky z Ruska a rast americkej ťažby prispievajú k možnému prebytku ponuky.
Ceny ropy začali nový týždeň poklesom, keď investorov znepokojujú známky presýtenia trhu a stále napäté obchodné vzťahy medzi USA a Čínou. Brent sa v pondelok ráno obchodoval za 61,11 USD za barel, čo predstavuje pokles o 0,3 %, zatiaľ čo americká WTI oslabila na 57,37 USD, teda o 0,3 %.
Kľúčovým signálom zmeny sentimentu na trhu je prechod štruktúry kontraktov Brent do tzv. contanga – situácie, keď sú budúce dodávky drahšie ako okamžité. Tento jav motivuje obchodníkov k uskladneniu ropy s cieľom jej predaja za vyššiu cenu v budúcnosti, čo zároveň odráža obavy z aktuálneho nadbytku ponuky. Contango sa objavilo minulý štvrtok prvýkrát od mája a v súčasnosti sa prehlbuje na približne -0,30 USD, teda na najnižšiu úroveň od konca roka 2023. Oslabujúca backwardácia naznačuje, že obchodníci strácajú výhodu z predaja ropy na spotovom trhu – blízke dodávky prestávajú byť výhodné, čo potvrdzuje rastúci krátkodobý prebytok suroviny.
Obe hlavné benchmarky zaznamenali minulý týždeň pokles o viac než 2 %, čo predstavuje tretí týždenný pokles v rade. Okrem technických faktorov k tomu prispel aj výhľad Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá predpokladá prebytkový trh v roku 2026. Situáciu ďalej zhoršujú geopolitické riziká. USA a Čína, najväčší svetoví spotrebitelia ropy, opäť priživujú obchodnú vojnu – novozavedené poplatky na prístavné služby môžu negatívne ovplyvniť globálnu námornú dopravu. Šéfka WTO varovala, že dlhodobé oddelenie ekonomík USA a Číny by mohlo znížiť globálny hospodársky výkon až o 7 %.
Napätie rastie aj v súvislosti s dodávkami ruskej ropy, keď americký prezident Donald Trump pohrozil „masívnymi“ clami voči Indii, ak bude naďalej nakupovať ruskú ropu. Na strane ponuky došlo v USA k miernemu oživeniu – podľa spoločnosti Baker Hughes energetické firmy navýšili počet ropných vrtov prvýkrát po troch týždňoch, čo môže prispieť k ďalšiemu tlaku na pokles cien.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa nachádza v silnom klesajúcom trende a aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 56,70 USD za barel. Cena je pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (57,16 USD) a SMA 100 (57,73 USD) – čo potvrdzuje pretrvávajúci tlak predajcov a slabosť trhu. Trh opakovane testuje technickú podporu na úrovni 56,12 USD, ktorá zostáva kľúčovou hranicou. Jej prielom by mohol viesť k ďalšiemu výpredaju a otvoriť priestor pre pokles k nižším úrovniam, pravdepodobne k 55,00 USD.
CCI sa nachádza hlboko v prepredanej oblasti (-167,9), čo potvrdzuje negatívny sentiment, avšak zatiaľ bez známok obratu. Momentum sa pohybuje okolo hodnoty 99,7, čo naznačuje krátkodobý pokus o stabilizáciu, no bez presvedčivého rastového impulzu.
Celkovo technická situácia zostáva medvedia, s nízkou pravdepodobnosťou obratu, pokiaľ nedôjde k silnému fundamentálnemu impulzu alebo razantnému odrazu od súčasnej úrovne.
Zdroj: xStation5
