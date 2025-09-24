Ropa posilňuje vďaka poklesu zásob v USA a pretrvávajúcim výpadkom exportu

Ceny ropy v stredu mierne vzrástli, podporené poklesom zásob surovej ropy v USA a narušením exportov z kľúčových regiónov ako Kurdistan, Venezuela a Rusko. Brent pridal 0,6 % na 68,03 USD za barel, zatiaľ čo WTI vzrástol o 0,6 % na 63,79 USD.
Podľa údajov American Petroleum Institute (API) došlo minulý týždeň k zníženiu zásob ropy aj benzínu, zatiaľ čo destiláty mierne vzrástli. Oficiálne vládne dáta sa ešte očakávajú, no predbežné odhady Reuters naznačujú možný rast zásob, čo by mohlo spôsobiť volatilitu.
Trh sa síce pripravuje na prebytok ponuky a slabší dopyt v 4. kvartáli, ako varovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA), avšak krátkodobé rizikové faktory znovu priťahujú pozornosť investorov.
Hlavné býčie impulzy pre trh:
-
Zastavený reštart exportu z irackého Kurdistanu (až 230 000 barelov denne), kde firmy požadujú záruky na splatenie pohľadávok.
-
Znížený export ropy z Venezuely, kde má Chevron problémy s povolením od USA.
-
Ruské výpadky rafinérií po ukrajinských dronových útokoch, ktoré vedú k nedostatku niektorých palív.
Okrem toho administratíva prezidenta Trumpa vyzvala EÚ na rýchlejšie obmedzenie dovozu ruskej ropy a plynu a Trump sa prekvapivo vyjadril, že Ukrajina je schopná získať späť celé svoje územie, čo môže signalizovať tvrdší postoj voči Moskve.
Ďalší geopolitický faktor prichádza z Iránu, kde minister ropného priemyslu Mohsen Paknejad vyhlásil, že export ropy do Číny bude pokračovať aj v prípade opätovného zavedenia sankcií OSN. Čína v roku 2024 absorbovala takmer 80 % iránskeho exportu ropy, a to aj napriek predchádzajúcim americkým sankciám.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI pokračuje v raste a aktuálne sa obchoduje na 64,04 USD, tesne pod 78,6 % Fibonacciho retracementom (64,08 USD). Trh takmer úplne vymazal predchádzajúci pokles od vrcholu 64,76 USD, čo značí silný návrat kupujúcich. Technická situácia je výrazne býčia – cena prerazila nad EMA 50 (63,14 USD) a SMA 100 (62,94 USD), ktoré teraz fungujú ako podpora. CCI dosahuje 240 a %R -15, čo naznačuje extrémnu prekúpenosť. To môže viesť ku krátkodobej korekcii, avšak v rámci silného rastového impulzu. Objemy obchodov rastú, čo potvrdzuje dôveru v aktuálny prieraz.
Ak by cena prerazila nad 64,08 USD, otvoril by sa priestor na otestovanie 64,76 USD. Naopak, prvá silnejšia podpora sa nachádza okolo 63,18 USD (50 % Fibonacci), kde je zároveň zhluk kĺzavých priemerov.
Zdroj: xStation5
