Ropa rastie o 2 % vďaka nádejam na obchodné dohody medzi USA, Indiou a Čínou

- Ropa posilňuje približne o 2 % vďaka pozitívnym správam o obchodných dohodách USA s Indiou a Čínou.
- India zvažuje obmedzenie dovozu ruskej ropy, čo môže zvýšiť dopyt po iných zdrojoch.
- Obavy o ponuku pretrvávajú v dôsledku tlaku Západu na obmedzenie ruského exportu a odloženia summitu USA–Rusko.
Ceny ropy zaznamenali druhý rastový deň po sebe, keď trh reaguje na pozitívne správy o obchodných rokovaniach medzi Spojenými štátmi, Indiou a Čínou. Optimizmus ohľadom dosiahnutia nových dohôd zvýšil dôveru investorov, pričom Brent sa obchodoval na úrovni 62,50 USD za barel (+1,9 %) a americká WTI posilnila na 58,41 USD (+2 %).
Rast cien podporila najmä správa, že USA a India sú blízko uzavretiu dlho odkladanej obchodnej dohody, ktorá by znížila americké clá na indický dovoz z 50 % na 15–16 %. Súčasťou dohody má byť aj záväzok Indie postupne obmedziť dovoz ruskej ropy, čo by mohlo zvýšiť dopyt po iných druhoch, najmä z USA a Blízkeho východu.
Podľa analytikov z MUFG by tento krok mohol výrazne presmerovať globálne toky ropy, čím by sa vytvorila nová rovnováha medzi ponukou a dopytom. Zároveň pretrvávajú aj obavy o ponuku, keďže summit medzi USA a Ruskom bol odložený a západné vlády naďalej tlačia na ázijských odberateľov, aby obmedzili nákupy ruskej ropy, čo môže ďalej znížiť dostupnosť na trhu.
Pozitívny sentiment na trhu podporili aj údaje o zásobách. Zásoby ropy, benzínu aj destilátov v USA minulý týždeň klesli, čo naznačuje vyššiu spotrebu. Navyše americké Ministerstvo energetiky oznámilo zámer nakúpiť 1 milión barelov ropy do Strategických rezerv (SPR), aby využilo relatívne priaznivé ceny na ich čiastočné doplnenie.
Graf OIL.WTI (H1):
Cena americkej ropy WTI naďalej posilňuje a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 58,44 USD, čo predstavuje rast približne o 2 %. Na grafe je zreteľný jasný rastúci trend, podporený prierazom nad hlavné kĺzavé priemery – EMA 50 (57,51 USD) a SMA 100 (57,22 USD). Rast je navyše sprevádzaný výrazným momentom (101,95) a CCI (97,1), ktoré sa pohybujú v pásme prekúpenosti. To signalizuje silnú nákupnú aktivitu, no zároveň možnosť krátkodobej konsolidácie alebo technickej korekcie, ak sa nákupný tlak dočasne vyčerpá. Objem obchodov počas prierazu výrazne vzrástol, čo zvyšuje dôveru v silu aktuálneho pohybu. Trh môže cieliť na rezistenciu v pásme okolo 59,00–59,40 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce lokálne maximá.
Zdroj: xStation5
