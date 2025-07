Ropa sa odráža nahor vďaka faktorom zo Saudskej Arábie a Trumpovej politiky

Piatkové poklesy cien ropy boli dnes plne vykompenzované po rozhodnutí spoločnosti Saudi Aramco zvýšiť ceny pre ázijský trh. Ide už o druhý mesiac po sebe, čo tento krok nasleduje – po zvýšení vývozných cien na august teraz dôjde aj k nárastu cien na september. Zaujímavé je, že napriek zvýšenej produkcii Saudskej Arábie zostáva vývoz ropy relatívne stabilný, a to vďaka silnejšiemu domácemu dopytu.

Druhým významným faktorom je možnosť zníženia dostupnosti ropy v blízkej budúcnosti, ktorá pramení z komentárov Donalda Trumpa týkajúcich sa skrátenia časového rámca na začatie zmysluplných mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Trump predtým uvádzal 50-dňovú lehotu, no teraz tvrdí, že je veľmi nespokojný s krokmi Vladimira Putina a má v úmysle tento časový horizont urýchliť.

Trump tiež predtým naznačil možnosť zavedenia sekundárnych ciel až do výšky 100 % na ruský vývoz, ktoré by penalizovali každú entitu nakupujúcu ruské komodity. Otázna však zostáva realizovateľnosť takýchto ciel, vzhľadom na to, že Rusko väčšinu svojej ropy exportuje do troch hlavných destinácií: Číny, Indie a Turecka.

