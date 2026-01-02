Ropa vstupuje do roku 2026 v neistote po najväčšej ročnej strate od pandémie

- Brent a WTI ukončili rok 2025 s takmer 20 % stratou, čo predstavuje najväčší pokles od roku 2020.
- Geopolitické napätie (Ukrajina, Venezuela, Blízky východ) vytvára riziká, no trh je ovplyvňovaný skôr fundamentmi nadbytku ponuky.
- OPEC+ pravdepodobne ponechá produkciu bez zmeny, čo by mohlo pomôcť stabilizovať ceny.
- Očakáva sa cenové pásmo medzi 60–65 USD za barel, pokiaľ nedôjde k výrazným trhovým šokom.
Ceny ropy vstúpili do nového roka bez výraznejších pohybov, keď sa obchodníci snažia vyrovnať s kombináciou geopolitických rizík a obáv z nadbytku ponuky. Brent sa na začiatku roka 2026 obchoduje za 60,81 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI mierne klesla na 57,39 USD. Oba hlavné benchmarky majú za sebou najhorší ročný výkon od roku 2020, keď v roku 2025 stratili takmer 20 % hodnoty.
Hlavné faktory, ktoré v minulom roku stáli za poklesom cien, boli predovšetkým obavy z nadmerných dodávok a vplyv obchodných bariér, ktoré prevážili aj nad geopolitickými napätiami. Pre Brent to bol už tretí pokles v rade, čo predstavuje najdlhšiu sériu strát v jeho histórii.
Geopolitické riziká však ostávajú výrazné:
-
Vojna na Ukrajine pokračuje napriek diplomatickým snahám pod vedením amerického prezidenta Trumpa. Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, aby oslabila financovanie ruskej armády.
-
Spojené štáty sprísnili sankcie voči Venezuele, keď zaviedli nové reštrikcie voči štyrom spoločnostiam a ich ropným tankerom.
-
Napätie v Perzskom zálive medzi Saudskou Arábiou a SAE sa vyostrilo pre situáciu v Jemene, čo viedlo k uzavretiu letiska v Adene.
S napätím sa očakáva aj virtuálne zasadnutie skupiny OPEC+, ktoré sa uskutoční 4. januára. Analytici predpokladajú, že kartel ponechá produkciu bez zmeny aspoň v 1. štvrťroku, čím by sa mohol vytvoriť podporný základ pre ceny ropy.
Z fundamentálneho hľadiska však ropný trh ostáva pod tlakom. Analytici vrátane expertov z DBS a Phillip Nova upozorňujú na dlhodobé faktory nadmernej ponuky a slabého rastu dopytu mimo Čínu. Práve budovanie čínskych strategických rezerv je jedným z mála prvkov, ktorý aktuálne poskytuje trhu oporu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa nachádza v krátkodobom klesajúcom trende, aktuálne sa obchoduje na úrovni 57,16 USD za barel. Trh prepadol pod kĺzavé priemery EMA 50 (57,73 USD) a SMA 100 (57,84 USD), čo signalizuje stratu nákupnej dynamiky a prevládajúci tlak na pokles. CCI klesol hlboko do záporného teritória – aktuálne na úroveň -134, čo potvrdzuje prepredaný stav trhu a zároveň zvýšenú pravdepodobnosť krátkodobej konsolidácie alebo technického odrazu. Momentum oslabuje, čo naznačuje stratu sily predchádzajúceho rastového pokusu, ktorý bol rýchlo zamietnutý pri úrovni 58,50 USD. Objemové sviečky ukazujú na zvýšenú aktivitu počas posledného poklesu, čo potvrdzuje silu predajného tlaku. Pre ďalší vývoj bude kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad zónou podpory okolo 57,00 USD – jej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k testovaniu úrovne 56,50 USD. Naopak, návrat nad EMA 50 by bol prvým signálom stabilizácie, ale pokiaľ sa cena drží pod kĺzavými priemermi, prevažuje medvedí sentiment.
Zdroj: xStation5
