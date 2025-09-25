Ropa zaznamenala najväčší týždenný nárast od júna

Ceny ropy zaznamenali po nedávnej sérii poklesov silný dvojdňový rast, ktorý bol spôsobený rastúcimi obavami z možného prerušenia dodávok z Ruska. Cena ropy WTI tento týždeň vzrástla takmer o 4 %, čo je jeden z najväčších denných nárastov za posledné týždne.
Eskalácia hrozieb pre dodávky z Ruska
Rast cien je spôsobený narastajúcimi hrozbami pre vývoz energie z Ruska. Rusko údajne zvažuje ďalší zákaz vývozu nafty pre určité spoločnosti po sérii ukrajinských útokov dronmi na ruské rafinérie. Najnovšie nočné útoky na ropovod spôsobili prudký nárast domácich cien benzínu a nafty na komoditnej burze Spimex. Zaujímavé je, že obchodníci naznačujú, že neschopnosť Ruska spracovávať ropu na domácej pôde by mohla v konečnom dôsledku viesť k nárastu jeho vývozu ropy. Nie je však možné vylúčiť určité obmedzenia samotnej ťažby ropy.
Kľúčoví dovozcovia ruskej ropy
V dôsledku západných sankcií sa geografické rozloženie ruského vývozu ropy dramaticky zmenilo. Hlavnými dovozcami ruskej ropy sú teraz:
- Čína – 47 % – 50 % ruského vývozu (viac ako 2 milióny barelov denne)
- India – 37 % – 38 % vývozu (približne 1,9 milióna barelov denne)
- Turecko – 6 % vývozu
- Európska únia – 6 % – 7 % vývozu (významný pokles z úrovne 30 % pred ruskou inváziou na Ukrajinu)
Čína sa v roku 2022 stala najväčším dovozcom ruskej ropy a z prvého miesta vytlačilo Saudskú Arábiu. India výrazne zvýšila dovoz z takmer nulovej úrovne na začiatku roka 2022 a teraz ťaží z preferenčných cien, ktoré jej umožňujú pôsobiť ako reexportér rafinovaných palív. India exportuje tieto palivá do Európy a Spojených štátov, napriek ich ruskému pôvodu. India je najväčším námorným dovozcom ruskej ropy, ktorý v súčasnosti predstavuje približne 60 % trhu.
Rusko zostáva významným hráčom na svetovom trhu s ropou, produkuje viac ako 10 miliónov barelov denne a predstavuje 10-11 % celkovej svetovej ponuky. Zároveň Rusko vyváža približne 5 miliónov barelov ropy denne.
Rozvoj „tieňovej flotily“
Rusko vybudovalo rozsiahlu „tieňovú flotilu“ pozostávajúcu zo stoviek starých tankerov na prepravu ropy, čím obchádza západné sankcie. Táto flotila v súčasnosti predstavuje približne 17 % všetkých ropných tankerov na svete. Priemerný vek týchto plavidiel je približne 20 rokov, v porovnaní s 13 rokmi v prípade celkovej svetovej flotily.
Tieňová flotila umožňuje Rusku obchádzať takzvaný „cenový strop“ pre svoju ropu, ktorý bol predtým stanovený na 60 USD za barel. Od začiatku septembra však bola zavedená nová, ešte reštriktívnejšia formula, ktorá stanovuje cenový strop na trhovú cenu mínus 15 %. To znamená, že súčasný strop pre ruskú ropu je približne 48 USD. Okrem obchádzania cien pomáha tieňová flotila aj zakrývať pôvod ropy presúvaním nákladu medzi loďami. Flotila často používa aj falošné poistné dokumenty a GPS sledovacie zariadenia.
Geopolitické napätie a reakcia NATO
V posledných týždňoch došlo k výraznému nárastu ruskej vojenskej aktivity v blízkosti hraníc NATO, vrátane potvrdených porušení vzdušného priestoru dronmi a lietadlami. Začiatkom septembra narušilo poľský vzdušný priestor viac ako 20 dronov, čo nasledovalo porušenie vzdušného priestoru Rumunska. Minulý týždeň preleteli nad Estónskom tri stíhačky MiG-31, zatiaľ čo nedávne incidenty s dronmi boli zaznamenané nad Nórskom a Dánskom.
V reakcii na to NATO spustilo operáciu Eastern Sentry, ktorá zahŕňa nepretržité hliadkovanie stíhačiek, vylepšené radarové systémy a posilnenú protivzdušnú obranu pozdĺž svojich východných hraníc.
Prezident Trump vyhlásil, že krajiny NATO by mali „zostreliť ruské lietadlá, ktoré narušujú ich vzdušný priestor“. Opätovne tiež vyzval európskych spojencov, aby prestali nakupovať ruskú energiu, a varoval: „Môžem vám povedať, že musia okamžite prestať nakupovať energiu z Ruska. Inak všetci strácame veľa času.“ Hoci Trump hovoril o Ukrajine v pozitívnom duchu, nič nenasvedčuje tomu, že by sa ujal vedenia pri zavádzaní prísnych sankcií proti Rusku. Hoci náklady Ruska vyplývajúce z obmedzení vývozu už dosahujú stovky miliárd dolárov, jeho zisky sú oveľa väčšie. To naznačuje, že súčasné sankcie voči Rusku nie sú úplne účinné. Ak by však Spojené štáty prijali agresívnejšie opatrenia, mohlo by to nakoniec viesť k určitým obmedzeniam a prinútiť Rusko k ústupkom voči Ukrajine.
Výhľad trhu
Cena ropy v súčasnosti zaznamenáva najväčší nárast od druhého týždňa júna. Cena ropy WTI sa priblížila k hranici 65 USD za barel, čo je najvyššia úroveň od začiatku septembra. Hoci hrozba dodávok z Ruska sa v súčasnosti nezdá realistická, pokračujúce napätie by mohlo viesť k ďalšiemu rastu a testovaniu úrovne 67 USD za barel. Na druhej strane, fundamentálna situácia poukazuje na pretrvávajúci prebytok ponuky, čo spôsobuje, že ceny nad 70-80 USD za barel sa zdajú byť neopodstatnené. Ak by však neexistovalo pretrvávajúce geopolitické riziko, ceny by pravdepodobne už klesli pod 60 USD za barel. Najpravdepodobnejším scenárom je, že ropa zostane v bočnom trende v rozmedzí 61,50 USD až 66 USD za barel.
