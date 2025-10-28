Royal Caribbean varuje pred slabším ziskom – akcie klesajú o 8 %

- Royal Caribbean sklamala trh výhľadom zisku – zisk na akciu za 4. kvartál sa očakáva v rozmedzí 2,74–2,79 USD, zatiaľ čo odhad bol 2,89 USD.
- Celoročný výhľad (15,58–15,63 USD) je taktiež pod konsenzom analytikov (15,68 USD).
- Náklady rastú v dôsledku cien paliva, údržby a globálnych rizík.
- Akcie v premarkete klesajú o 8 %, napriek solídnemu výsledku za 3. kvartál.
- Royal Caribbean sklamala trh výhľadom zisku – zisk na akciu za 4. kvartál sa očakáva v rozmedzí 2,74–2,79 USD, zatiaľ čo odhad bol 2,89 USD.
- Celoročný výhľad (15,58–15,63 USD) je taktiež pod konsenzom analytikov (15,68 USD).
- Náklady rastú v dôsledku cien paliva, údržby a globálnych rizík.
- Akcie v premarkete klesajú o 8 %, napriek solídnemu výsledku za 3. kvartál.
Spoločnosť Royal Caribbean sklamala investorov výhľadom na štvrtý štvrťrok aj celý fiškálny rok 2025, pričom ziskové prognózy zaostali za očakávaniami trhu, a to napriek silnému výsledku za tretí kvartál. Akcie spoločnosti reagovali prudkým poklesom a v premarkete oslabili približne o 8 %.
Na štvrtý štvrťrok očakáva Royal Caribbean upravený zisk na akciu v rozmedzí 2,74–2,79 USD, zatiaľ čo trh predpokladal priemerne 2,89 USD. Spoločnosť ďalej mierne zvýšila celoročný výhľad zisku na 15,58–15,63 USD, no ani tento rozsah nedosiahol na odhady analytikov (15,68 USD).
Za zhoršeným výhľadom stoja najmä rastúce náklady – od vyšších cien palív v dôsledku geopolitického napätia, cez servisné odstávky (drydocks) až po náklady na údržbu a dodávky nových lodí. Spoločnosť zároveň uviedla, že na marže v aktuálnom štvrťroku negatívne vplýva počasie a neplánované predĺženie uzavretia destinácie Labadee na Haiti.
Tretí kvartál však priniesol solídne výsledky – zisk 5,75 USD na akciu prekonal očakávania (5,67 USD) a tržby vo výške 5,14 miliardy USD boli v súlade s predikciami. Sklamaním však boli prevádzkové marže, ktoré vzrástli len o 3,8 %, čo je výrazný pokles oproti 13,4 % v rovnakom období minulého roka a 11 % v predchádzajúcom kvartáli.
Graf RCL.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku na rozšírenie výroby v USA
Amazon oznámil, že Anthropic využije viac než 1 milión vlastných AI čipov
Nvidia sa stala prvou firmou v histórii s trhovou hodnotou 5 biliónov USD vďaka rozmachu umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.