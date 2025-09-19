Royal Mail pod vedením Křetínského chystá prvú emisiu dlhopisov

Spoločnosť International Distribution Services (IDS), vlastník britskej poštovej služby Royal Mail, plánuje prvú emisiu dlhopisov od prevzatia Danielom Křetínským. Novozverejnená transakcia má podobu dvoch eurových dlhopisov so splatnosťou štyri a sedem rokov, pričom emisia bude v benchmarkovej veľkosti.
Dlhopisy budú vydané prostredníctvom dcérskej spoločnosti IDS Financing Plc, pričom stretnutia s investormi sa začnú 22. septembra. Časť výnosov bude podľa dostupných informácií poskytnutá ako pôžička akcionárovi EP UK BidCo Ltd. na účely refinancovania existujúceho dlhu. Zvyšné prostriedky majú byť využité na úvery pre ďalšie časti skupiny a na všeobecné korporátne účely.
Dlhopisy budú garantované spoločnosťami IDS a General Logistics Systems B.V. a obsahujú ochranné ustanovenie – ak by sa rating firmy prepadol pod investičný stupeň, kupón sa zvýši o 125 bázických bodov. V prípade navrátenia ratingu späť do investičného pásma sa kupón vráti na pôvodnú úroveň.
Organizáciu emisie zabezpečujú banky BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Societe Generale a UniCredit, pričom Citigroup koordinuje stretnutia s investormi.
Táto transakcia prichádza v čase, keď holding EP Group Daniela Křetínského usiluje o stabilizáciu a reštrukturalizáciu tradičnej britskej pošty, ktorá v posledných rokoch čelí poklesu objemu listových zásielok a nákladným pracovným sporom. Emisia dlhopisov tak predstavuje kľúčový krok vo financovaní transformácie IDS a zároveň test dôvery investorov v nové vedenie spoločnosti.
Graf IDS.UK (D1)
Akcie spoločnosti International Distribution Services (IDS), materskej firmy Royal Mail, sa po výraznom rastovom trende v prvej polovici roka 2025 začínajú stabilizovať a aktuálne sa obchodujú na cene 3,592 GBP. Cena sa mierne odklonila od svojho vrcholu, pričom kĺzavé priemery EMA 50 (3,617 GBP) a SMA 100 (3,635 GBP) začínajú vytvárať prvú rezistenčnú zónu zhora.
Technické indikátory naznačujú potenciálne spomalenie rastovej dynamiky:
-
RSI sa prepadol na úroveň 34,2, čo indikuje blízkosť prepredanej zóny, no zatiaľ bez známky obratu.
-
MACD sa dostáva pod signálnu líniu a do záporných hodnôt, čo potvrdzuje stratu momenta a možnosť krátkodobej korekcie.
-
Cena sa drží tesne pod kĺzavými priemermi, čo býva prvým varovným signálom pre prechod z rastu do konsolidácie alebo korekcie.
Ak cena neudrží support v oblasti 3,55–3,60 GBP, môže nasledovať pokles smerom k psychologickej hranici 3,30–3,35 GBP, kde sa nachádza predchádzajúca konsolidačná oblasť. Naopak, návrat nad 3,65 GBP by opäť otvoril priestor pre pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
