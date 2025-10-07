Rozhodnutie RBNZ o sadzbách: Trh očakáva výraznejšie uvoľnenie po šoku z HDP

- Riziko 50 bb rastie: Výrazný pokles HDP zvyšuje pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov, hoci oficiálny konsenzus naďalej počíta s 25 bb.
- Holubičí výhľad: Očakáva sa silne holubičie vyhlásenie, ktoré naznačí, že sadzby by v budúcom roku mohli klesnúť pod 2,5 %.
- NZD pod tlakom: Novozélandský dolár je zraniteľný voči ďalším poklesom voči USD, najmä ak dôjde k prekvapivému hlbšiemu zníženiu alebo holubičiemu tónu.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) má zajtra o 02:00 (BST) zverejniť rozhodnutie o oficiálnej úrokovej sadzbe (OCR). Trhové očakávania sú silne naklonené ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky. Hoci väčšina analytikov očakáva zníženie o 25 bázických bodov, rastie pravdepodobnosť razantnejšieho kroku o 50 bb, a to kvôli slabým dátam z HDP a oslabeniu trhu práce.
RBNZ už v minulosti pristúpila k 50-bodovým zníženiam viackrát (dvakrát v roku 2024 a raz tento rok). Posledné zníženie v auguste bolo o 25 bb, čo naznačuje, že banka môže uprednostniť podobný krok aj teraz.
Očakávania pred rozhodnutím
- Trhový konsenzus počíta so znížením sadzby o 25 bb na 2,75 %, čo je v súlade s predchádzajúcimi vyhláseniami RBNZ aj augustovými projekciami.
- Zároveň však zreteľne rastie riziko hlbšieho zníženia o 50 bb na 2,5 %, čo vyplýva z komentárov niektorých ekonómov aj z trhového ocenenia – pravdepodobnosť takého kroku sa pohybuje okolo 50 %.
- Posledné slabé dáta, vrátane poklesu HDP o 0,9 % q/q (trikrát horšie, než predpokladala samotná centrálna banka), a zhoršujúci sa trh práce zvyšujú tlak na rozhodnejší zásah. Keďže väčšina dôležitých novozélandských dát je zverejňovaná kvartálne, RBNZ sa musí silno spoliehať na vlastné prognózy.
- Zmeny v zložení RBNZ – odchod najviac jastrabieho člena menového výboru a príchod nového, potenciálne holubičieho člena – môžu tiež prispieť k väčšiemu uvoľneniu. V decembri dôjde aj k výmene guvernéra centrálnej banky.
Trhy naznačujú až 50 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bb. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Konsenzus hovorí o znížení o 25 bb, ale významná časť ekonómov presadzuje 50 bb. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Makroekonomický kontext
- Trh práce zostáva rizikovým faktorom: mesačné ukazovatele zamestnanosti sú pravidelne revidované smerom nadol a nezamestnanosť vzrástla na 5,2 %. Prognózy hovoria o raste až na 5,5 % do roku 2026.
- Odpracované hodiny aj týždenné mzdy sú nižšie ako v rokoch 2023 a 2024, čo naznačuje hlbšie spomalenie ekonomickej aktivity.
- Aj keď sa očakáva, že inflácia v Q3 zrýchlila, predpokladá sa, že v roku 2026 klesne späť smerom k cieľovej úrovni RBNZ (2 %).
Trh práce predstavuje narastajúce riziko, hoci zároveň pozorujeme opätovný rast inflácie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Výhľad do budúcnosti
- Rozhodnutie a následná komunikácia budú pravdepodobne výrazne holubičie – aj v prípade menšieho kroku by banka mala naznačiť priestor na ďalšie znižovanie (vrátane zasadnutia v novembri). Viaceré indikácie poukazujú na to, že úrokové sadzby by v roku 2025 mohli klesnúť pod 2,5 %.
- Politika rýchleho poklesu pod tzv. neutrálnu úroveň sadzieb (2,9 %) môže byť potrebná na stimulovanie ekonomiky pred dôležitým vianočným a letným obdobím.
Výhľad pre novozélandský dolár (NZD)
NZD je celkovo slabý. Voči americkému doláru si tento rok horšie viedol len kanadský dolár. Mena NZD/USD testuje úroveň 50 % Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny. Všetko naznačuje, že v prípade prekvapivého väčšieho zníženia alebo holubičieho tónu môže nasledovať ďalší pokles. Ak sa však čoskoro neprerazia minimá zo 29. septembra, súčasná zostupná štruktúra môže byť ohrozená. Dvojročný výnosový spread stále signalizuje možný ďalší pokles páru.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance LP
