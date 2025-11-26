RWE a Apollo uzavreli dohodu o financovaní nemeckej energetickej siete

- RWE a Apollo vytvorili spoločný podnik s cieľom financovať modernizáciu nemeckej prenosovej siete.
- Apollo poskytne 3,2 miliardy EUR, ktoré budú využité na rozvoj siete prostredníctvom podielu v Amprione.
- Projekt podporí energetickú transformáciu a rozvoj obnoviteľných zdrojov v Nemecku.
Spoločnosť RWE, jeden z najväčších nemeckých dodávateľov energie, oznámila spolu s americkým investičným fondom Apollo Global Management, že úspešne dokončili transakciu spoločného podniku (joint venture), ktorého cieľom je podporiť modernizáciu a rozvoj prenosovej elektrickej siete v Nemecku.
V rámci dohody poskytne Apollo do spoločného podniku financovanie vo výške 3,2 miliardy EUR (cca 3,7 miliardy USD). Tento podnik bude vlastniť 25,1 % podiel spoločnosti RWE v spoločnosti Amprion, ktorá je jedným zo štyroch hlavných prevádzkovateľov prenosových sietí v krajine.
RWE si ponechá prevádzkovú kontrolu nad spoločným podnikom a bude zabezpečovať správu podielu v Amprione. Ako spoločnosť uviedla, túto investíciu bude konsolidovať vo svojich finančných výkazoch, čo poukazuje na strategický význam jej vplyvu na rozvoj infraštruktúry.
Dôvodom tejto iniciatívy je potreba masívnych investícií do prenosovej siete, ktorá musí zvládnuť rastúci objem obnoviteľnej energie a zároveň podporiť odklon od fosílnych palív. Spolupráca so silným finančným partnerom umožní RWE posilniť infraštruktúru bez potreby úplného samofinancovania.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie energetickej spoločnosti RWE po výraznom rastovom trende z posledných týždňov mierne korigujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 43,29 EUR. Cena sa však stále udržiava výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na 41,57 EUR a SMA 100 na 38,46 EUR, čo potvrdzuje naďalej pozitívny strednodobý trend. RSI sa pohybuje na hodnote 54,7, teda v neutrálnej zóne, čo signalizuje, že trh má ešte priestor na rast bez známok prekúpenia. Súčasný pokles tak môže byť len technickou korekciou po silnom raste. Pokiaľ sa cena udrží nad EMA 50, zostáva býčí scenár zachovaný.
