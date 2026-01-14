RWE a KKR spoja sily na britských veterných projektoch za 15 miliárd dolárov

- RWE predala 50 % podiel v britských offshore projektoch Norfolk Vanguard East a West spoločnosti KKR.
- Projekty si vyžiadajú viac ako 15 miliárd USD a do prevádzky majú vstúpiť v rokoch 2029–2030.
- S výkonom 3,1 GW pokryjú spotrebu približne 3 miliónov domácností vo Veľkej Británii.
- Akcie RWE vzrástli o 3,5 % na najvyššiu hodnotu za posledných 15 rokov.
Nemecká energetická spoločnosť RWE oznámila uzavretie dohody s investičnou skupinou KKR o predaji 50 % podielu v dvoch rozsiahlych offshore veterných projektoch Norfolk Vanguard East a West, ktoré budú realizované pri britskom pobreží. Spoločný podnik vzniká po úspechu RWE v kľúčovej britskej aukcii obnoviteľných zdrojov.
Podmienky transakcie neboli oficiálne zverejnené, no podľa agentúry Reuters je hodnota podielu približne 1,8 miliardy USD. Celkové investičné a stavebné náklady na tieto dva projekty presiahnu 15 miliárd USD, pričom do prevádzky majú byť uvedené v rokoch 2029–2030.
V rámci tzv. „farm-down“ modelu sa obe spoločnosti zaviazali k spoločnému vývoju, výstavbe a prevádzke, čo umožní zdieľanie nákladov aj rizík. Výkon 3,1 GW postačí na zásobenie až troch miliónov domácností vo Veľkej Británii.
Zástupca KKR označil túto investíciu za prejav dôvery v strategický význam britskej energetickej transformácie. KKR od roku 2011 alokovala viac ako 31 miliárd USD do obnoviteľných zdrojov, vrátane nedávnej investície do nemeckej spoločnosti Encavis.
Pozitívna správa sa okamžite prejavila na akciách RWE, ktoré vzrástli o 3,5 % a dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 15 rokov. Spoločnosť tak nadväzuje na predchádzajúci predaj 49 % podielu vo veterných parkoch v Dánsku a Nemecku nórskemu štátnemu fondu za 1,4 miliardy EUR.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie RWE sa nachádzajú v silnom býčom trende, aktuálne na úrovni 48,99 EUR, čo predstavuje najvyššiu cenu za posledných 15 rokov. Cena sa udržuje vysoko nad EMA 50 (44,44 EUR) a SMA 100 (41,16 EUR), čo potvrdzuje silu rastového trendu. RSI na úrovni 72,6 signalizuje prekúpenosť trhu, čo môže viesť ku krátkodobej konsolidácii alebo korekcii. Z technického pohľadu je priestor pre ďalší rast, no vzhľadom na rýchlosť pohybu a RSI možno očakávať krátkodobé spomalenie alebo návrat k priemerným hodnotám. Najbližšia technická podpora sa nachádza v pásme 44,50–45,00 EUR, v blízkosti EMA 50, a bude kľúčová pre udržanie pozitívneho vývoja v prípade korekcie.
Zdroj: xStation5
