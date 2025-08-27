RWE trvá na hodnote amerického offshore projektu aj napriek politickým tlakom

Generálny riaditeľ spoločnosti RWE, druhého najväčšieho svetového developera offshore veternej energie, odmietol potrebu odpísať hodnotu svojho projektu Community Offshore Wind v Spojených štátoch. Tento projekt je momentálne pozastavený, no stavebné práce sa ešte nezačali a investičné rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté.
Projekt s výkonom 3 GW, v ktorom má RWE 73 % podiel a britská National Grid 27 %, má podľa vyjadrenia CEO Markusa Krebbera účtovnú hodnotu približne 800 miliónov eur (937 miliónov USD). Napriek tomu, že americká vláda pod vedením Donalda Trumpa výrazne skomplikovala rozvoj offshore veterných elektrární, RWE zatiaľ žiadnu stratu neuznáva.
Počas víkendu americké úrady nariadili konkurenčnej spoločnosti Orsted, najväčšiemu svetovému hráčovi v tomto sektore, aby zastavila výstavbu svojho offshore parku pri pobreží Rhode Islandu.
Krebber upozornil, že v prípade pokračujúcich politických zásahov by sa otázka mohla posunúť na úroveň súdnych sporov, keďže už boli uhradené platby za prenájom morského dna. „Nemôže to fungovať tak, že federálna vláda najprv vyberá poplatky za povolenia na výstavbu a potom náhle povie: ‚Už to nepovolíme‘,“ vyhlásil.
Zároveň vylúčil záujem o projekty v Japonsku, od ktorých sa aktuálne odkláňa Mitsubishi, a naznačil, že RWE sa v súčasnosti nezameriava na expanziu do neistých teritórií.
Tento vývoj ukazuje, ako môžu politické riziká v USA zásadne ovplyvniť smerovanie investícií do obnoviteľných zdrojov – a to aj u firiem so silnou globálnou pozíciou, ako je RWE.
Graf RWE.DE (D1)
Akcie spoločnosti RWE sa aktuálne obchodujú za 35,05 EUR, pričom sa nachádzajú tesne pod 50-dňovým kĺzavým priemerom EMA (35,44 EUR) a zároveň sa opierajú o 100-dňový SMA (34,59 EUR). Táto situácia poukazuje na moment vyčkávania, keď sa trh rozhoduje, či dôjde k odrazu nahor alebo k potvrdeniu korekčného trendu. RSI dosahuje hodnotu 45,5, čo naznačuje mierne negatívne momentum bez známok prepredanosti, no stále pod neutrálnou úrovňou 50. MACD sa pohybuje pod signálnou líniou a zostáva v záporných hodnotách, čo potvrdzuje oslabujúci trend a nedostatok nákupného záujmu.
Z technického pohľadu je kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad hranicou 34,60 EUR, ktorú reprezentuje SMA 100. Prerazenie tejto úrovne smerom nadol by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles. Naopak, návrat nad EMA 50 by bol prvým pozitívnym signálom a mohol by naznačiť obrat smerom k úrovniam okolo 36,20 EUR, kde sa nachádza nedávna lokálna rezistencia.
Zdroj: xStation5
