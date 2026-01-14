Ryanair odmieta Wi-Fi od Starlinku pre náklady na palivo a krátke lety

- Ryanair odmieta zaviesť internet od Starlinku, kvôli zvýšenej spotrebe paliva o približne 2 %.
- Priemerná dĺžka letov okolo 1 hodiny podľa vedenia nezaručuje návratnosť investície.
- Naopak, Lufthansa a SAS Starlink zavádzajú, vďaka nižšiemu odporu vzduchu a kvalite pripojenia.
- Ryanair zostáva verný stratégii nízkonákladovej prevádzky bez palubného Wi-Fi.
Nízkonákladový dopravca Ryanair sa rozhodol nevyužiť satelitnú internetovú službu Starlink od spoločnosti SpaceX Elona Muska. Dôvodom je zvýšená spotreba paliva kvôli aerodynamickému odporu a nízky prínos pre krátke lety, ktoré Ryanair štandardne obsluhuje.
CEO Ryanairu Michael O’Leary uviedol, že inštalácia antény zvyšuje spotrebu paliva o približne 2 %, čo je pre dopravcu zameraného na efektívnosť neakceptovateľné.
„Nechceme Wi-Fi na palube, pretože pri letoch s priemernou dĺžkou jednej hodiny za to naši cestujúci nebudú ochotní platiť,“ vysvetlil O’Leary pre Reuters.
Tento postoj kontrastuje s prístupom Lufthansy, ktorá nedávno uzavrela dohodu so Starlinkom o inštalácii vysokorýchlostného internetu do svojich lietadiel. Škandinávska SAS si Starlink tiež vybrala, pričom uviedla, že aerodynamický odpor systému je nižší ako pri konkurenčných riešeniach.
Ryanair sa dlhodobo profiluje ako dopravca s dôrazom na nízke prevádzkové náklady a rýchlu obrátkovosť lietadiel, čo nie je v súlade so zavedením palubného internetu.
Graf RYAAY.US (D1)
Akcie Ryanairu v posledných dňoch oslabili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 67,98 USD, kde testujú kľúčovú podporu v podobe EMA 50 (68,14 USD). Cena je pod miernym tlakom po sérii klesajúcich sviečok, no pásmo 67,50–68,50 USD môže slúžiť ako dôležitá zóna obratu. RSI klesol na 46,8, čo naznačuje slabnúce momentum, no zatiaľ neukazuje známky prepredanosti.
Z technického pohľadu sa trh nachádza v rozhodujúcom bode – ak sa cena udrží nad EMA 50 a odrazí sa nahor, mohlo by to signalizovať pokračovanie strednodobého rastového trendu.
Naopak, prieraz pod túto úroveň by otvoril priestor k podpore na úrovni SMA 100 (64,03 USD), kde by sa cena mohla stabilizovať.
Zdroj: xStation5
