Salesforce rastie vďaka výhľadu na tržby cez 60 miliárd USD – obavy z útlmu dopytu slabnú

- Salesforce očakáva tržby cez 60 miliárd USD v roku 2030, bez započítania akvizície spoločnosti Informatica.
- Firma spustila program spätného odkupu akcií v hodnote 7 miliárd USD a plánuje investovať 15 miliárd USD do rozvoja umelej inteligencie v San Franciscu.
- Partnerstvá s OpenAI a Anthropic posilňujú jej pozíciu v oblasti umelej inteligencie.
- Analytici očakávajú obrat v príbehu firmy smerom k udržateľnému rastu a vyššej ziskovosti.
Akcie spoločnosti Salesforce vyskočili o viac než 6 % v premarkete po tom, čo firma predstavila ambiciózny výhľad tržieb cez 60 miliárd USD v roku 2030, čím zmiernila obavy investorov z útlmu dopytu v dôsledku rozmachu AI nástrojov.
Spoločnosť vedená Marcom Benioffom tento rok zaznamenala prvý pokles tržieb za posledné tri roky, čo vyvolalo obavy, že podniky obmedzujú investície do tradičného CRM softvéru v prospech umelej inteligencie. Akcie firmy tak do októbra 2025 stratili viac než 25 % hodnoty. Nový výhľad však tieto obavy zmierňuje – a to bez započítania plánovanej akvizície spoločnosti Informatica za 8 miliárd USD, ktorá by mala byť dokončená v prvej polovici budúceho roka.
AI, akvizícia a spätný odkup akcií
Integráciou nástrojov Informatica na správu dát chce Salesforce posilniť svoje cloudové AI služby. Spoločnosť zároveň oznámila spätný odkup akcií v hodnote 7 miliárd USD počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Analytici J.P. Morgan tento krok vnímajú ako dôkaz dôvery vo finančnú stabilitu a očakávané opätovné zrýchlenie rastu rezervácií a následne aj tržieb.
Okrem toho Salesforce rozšíril partnerstvo s OpenAI a Anthropic, ktorých pokročilé AI modely budú integrované do platformy Agentforce 360, ktorá je teraz globálne dostupná. Spoločnosť taktiež oznámila investíciu 15 miliárd USD do San Francisca počas nasledujúcich piatich rokov, zameranú na zrýchlenie adopcie AI.
Cesta k maržiam veľkých hráčov
Analytici zo spoločnosti Jefferies upozorňujú, že vďaka stabilnému rastu prevádzkových marží by sa Salesforce mohol ku koncu dekády priblížiť úrovni najväčších technologických firiem. Celkovo nový výhľad posúva vnímanie spoločnosti smerom k udržateľnému dvojcifernému rastu, čo by mohlo zmeniť doterajší skeptický sentiment na trhu.
Graf CRM.US (D1)
Zdroj: xStation5
