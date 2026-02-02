Sanofi čelí zmiešaným výsledkom pri lieku na genetické poruchy, nádej zostáva pri Gaucherovej chorobe

- Venglustat preukázal významné zlepšenie neurologických príznakov pri Gaucherovej chorobe typu 3.
- Venglustat preukázal významné zlepšenie neurologických príznakov pri Gaucherovej chorobe typu 3.
- Pri Fabryho chorobe liek nesplnil hlavný cieľ, napriek tomu vykázal určité pozitívne účinky.
- Sanofi plánuje ďalšie rokovania s regulačnými orgánmi o ďalšom postupe.
- Liek je súčasťou snahy diverzifikovať príjmy po strate exkluzivity Dupixentu.
Farmaceutická spoločnosť Sanofi oznámila zmiešané výsledky z neskorých fáz klinických štúdií svojho experimentálneho lieku venglustat, určeného na liečbu zriedkavých dedičných porúch – Fabryho choroby a Gaucherovej choroby typu 3. Zatiaľ čo výsledky pri pacientoch s Gaucherovou chorobou boli povzbudivé, v štúdii zameranej na Fabryho chorobu liek nesplnil primárny cieľ.
Venglustat je perorálny liek, ktorého mechanizmus účinku spočíva v blokovaní hromadenia škodlivých tukových molekúl, ktoré sa v dôsledku enzýmových deficítov ukladajú v tele pacientov. U pacientov s Gaucherovou chorobou typu 3 priniesol významné zlepšenie neurologických príznakov, vrátane lepšej koordinácie končatín a reči. Liek splnil aj tri zo štyroch sekundárnych cieľov štúdie, čo naznačuje potenciál stať sa prvým liekom zameraným na neurologické symptómy tohto ochorenia.
Naopak pri Fabryho chorobe síce liečba pomohla zmierniť bolesť brucha a neuropatickú bolesť, no nesplnila štatistické kritériá úspešnosti, čo Sanofi pripisuje silnému placebo efektu.
Napriek tomu bol zaznamenaný pozitívny vplyv na zníženie hladín biomarkera lyso-GL-3, ktorý indikuje nahromadenie toxických látok.
Liek je testovaný po predchádzajúcich neúspechoch v iných oblastiach, vrátane Parkinsonovej choroby a akútneho ochorenia obličiek. Preto Sanofi zúžila svoje zameranie na zriedkavé genetické choroby, kde venglustat v počiatočných fázach ukázal potenciál.
Regulačné schválenie zostáva neisté, najmä pre indikáciu Fabryho choroby. Spoločnosť plánuje ďalšiu spoluprácu s globálnymi regulačnými orgánmi, aby určila ďalšie kroky.
Napriek tomu Sanofi dúfa, že perorálna forma liečby by mohla zlepšiť kvalitu života pacientov, ktorí sú momentálne odkázaní na enzýmovú substitučnú terapiu.
Sanofi už ponúka lieky Fabrazyme pre Fabryho chorobu a Cerezyme a Cerdelga pre Gaucherovu chorobu. Analytici však zatiaľ neočakávajú výrazné tržby z venglustatu, čo odráža neistotu ohľadom jeho ďalšieho vývoja. Aj tak je liek súčasťou širšej stratégie spoločnosti, ktorá sa snaží nahradiť budúce straty po vypršaní exkluzivity lieku Dupixent.
Graf SAN.FR (D1)
Akcie spoločnosti Sanofi sa po predchádzajúcom výraznom poklese pokúšajú o krátkodobé zotavenie a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 80,28 EUR. Cena sa však stále drží pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (81,84 EUR) a SMA 100 (83,50 EUR), čo naznačuje, že hlavný trend zostáva medvedí. RSI osciluje okolo hodnoty 47,1, teda pod neutrálnou hranicou, no naznačuje mierne zlepšenie momenta. Posledných niekoľko obchodných dní vykazuje sériu vyšších miním, čo potvrdzuje snahu trhu o krátkodobú konsolidáciu a možný návrat k rezistencii pri EMA 50. Ak by cena dokázala prekonať 82 EUR a uzavrieť nad týmto kĺzavým priemerom, mohli by sme sledovať zmenu krátkodobého sentimentu. Pokiaľ však cena zostáva pod oboma kĺzavými priemermi, technický výhľad ostáva opatrne negatívny a akýkoľvek rast je zatiaľ vnímaný ako korekcia v rámci väčšieho klesajúceho trendu.
Zdroj: xStation5
