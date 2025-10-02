Santander plánuje fond zameraný na významné prevody rizík

Španielska banka Banco Santander SA pripravuje nový investičný fond, ktorý sa zameria na významné prevody rizík (SRT – Significant Risk Transfer), čím sa snaží využiť rastúci záujem investorov o tento špecifický segment trhu. Fond bude riadiť Josephine Meertens, riaditeľka pre alternatívne investície, ktorá prišla do banky v roku 2025 z M&G Investments.
Projekt je zatiaľ vo fáze príprav a Santander zvažuje aj možnosť investovať do vlastných SRT transakcií. Podľa neveľejných zdrojov banka rokuje so záujemcami o najmenej osem transakcií, ktoré by jej pomohli odľahčiť bilanciu.
Syntetické sekuritizácie umožňujú bankám prenášať úverové riziko na externých investorov prostredníctvom kreditne naviazaných dlhopisov. Najčastejšie ide o ochranu proti defaultu pre 5 až 15 % hodnoty úverových portfólií. Investormi do týchto nástrojov bývajú penzijné fondy, hedžové fondy alebo štátne investičné fondy.
Hlavné prínosy pre banky:
-
Zlepšenie kapitálovej primeranosti
-
Uvoľnenie kapitálu pre nové úvery a rast
-
Diverzifikácia zdrojov financovania
Santander patrí k najaktívnejším hráčom na poli SRT v Európe a v budúcom roku plánuje prostredníctvom týchto transakcií a ďalších nástrojov znižiť svoje rizikovo vážené expozície o 40 až 45 miliárd EUR.
Podľa dát Bloomberg Intelligence by mal globálny trh so syntetickými sekuritizáciami rásť tempom 11 % ročne v nasledujúcich dvoch rokoch. Okrem Santanderu pripravujú podobné transakcie aj banky ako Banco BPM, Macquarie Capital, Deutsche Pfandbriefbank AG či UBS Group AG.
Tento krok Santanderu naznačuje, že banky sa čoraz viac orientujú na sofistikované kapitálové nástroje, aby udržali krok s regulačnými požiadavkami a zároveň mali priestor pre ďalšiu expanziu. Ak sa plánovaný fond osvedčí, môže sa stať precedensom pre ďalšie európske inštitúcie, ktoré hľadajú efektívne spôsoby, ako pracovať s úverovým rizikom.
Graf SAN1.ES (D1)
Akcie Banco Santander sa aktuálne obchodujú na cene 8,81 EUR, čo predstavuje lokálny vrchol v rámci pokračujúceho rastového trendu. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi, pričom 50-dňový exponenciálny priemer (EMA) sa nachádza na 8,22 EUR a 100-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) na 7,65 EUR. To potvrdzuje silné býčie momentum na trhu. RSI sa pohybuje na hodnote 62,5, čo značí zvýšený nákupný záujem, no zatiaľ sa nenachádza v prekúpenom pásme, takže existuje priestor pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
