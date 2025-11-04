Sarepta Therapeutics čelí prudkému prepadu: zlyhanie klinickej štúdie otrasie dôverou investorov

- Akcie Sarepta klesli o 36 % po zlyhaní štúdie dvoch prípravkov na liečbu DMD.
- Výsledky neboli štatisticky významné, čo zvyšuje tlak na regulačné orgány aj dôveru trhu.
- Spoločnosť tento rok už čelila kríze v dôsledku dočasného stiahnutia prípravku Elevidys po úmrtiach pacientov.
- Napriek lepším než očakávaným tržbám zostáva výhlaď spoločnosti veľmi neistý.
Akcie biotechnologickej spoločnosti Sarepta Therapeutics sa dnes pred otvorením trhov prepadli o 36 %, keď spoločnosť oznámila, že jej kľúčová klinická štúdia pre dve génovo cielené terapie nepriniesla štatisticky významné výsledky. Tento vývoj prehlbuje obavy o celkovú životaschopnosť výskumného portfólia firmy, najmä v oblasti liečby Duchennovej muskulárnej dystrofie (DMD).
Štúdia zahŕňala 225 pacientov vo veku 6–13 rokov a testovala látky casimersen a golodirsen, ktoré patria do triedy PMO (fosforodiamidátové morfolino oligoméry) a majú za cieľ podporiť tvorbu funkčného dystrofinového proteínu. Hoci pacienti vykazovali určité zlepšenie v schopnosti vyjsť po schodoch, výsledky neboli štatisticky významné.
To prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo bol hlavný génový prípravok spoločnosti Elevidys dočasne stiahnutý z trhu po úmrtiach troch pacientov v dôsledku akútneho zlyhania pečene. Od začiatku roka akcie Sarepta stratili približne 80 % svojej hodnoty, čím spoločnosť čelí jednej z najväčších kríz vo svojej histórii.
Podľa analytikov z Baird zlyhanie tejto štúdie „zvyšuje regulačnú aj klinickú neistotu“ v oblasti liečby DMD, keďže popri génovej terapii teraz zlyháva aj PMO platforma. RBC Capital Markets dodáva, že „zlyhanie nie je úplne prekvapivé“, no ďalej podkopáva dôveru v základný obchodný model spoločnosti.
Sarepta sa bráni tým, že pandémia COVID-19 narušila účasť pacientov a zber dát, čo mohlo ovplyvniť výsledky štúdie. Spoločnosť plánuje rokovať s americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o premene zrýchlených schválení týchto liekov na plnohodnotné registrácie.
Paradoxne spoločnosť v pondelok zverejnila tržby za 3. štvrťrok vo výške 399,4 milióna USD, čím prekročila očakávania analytikov (338,7 milióna USD). Napriek tomu pozitívny finančný výsledok nedokázal zmierniť negatívny dopad zlyhania štúdie na trhovú hodnotu firmy.
Graf SRPT.US (D1)
Zdroj: xStation5
