Šéf Heinekenu končí, pivo stráca ťah

- Generálny riaditeľ Heinekenu končí po 6 rokoch vo vedení pre slabnúci predaj.
- Zisk aj objemy predaja klesajú, najmä v Európe a Amerike.
- Akcie reagovali poklesom až o 3,2 %.
- Spoločnosť sa plánuje sústrediť na kľúčové trhy a obmedziť investície do menej výnosných značiek.
Generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Dolf van den Brink oznámil svoj odchod k 31. máju 2026. Je to reakcia na pokračujúci pokles predaja piva, ktorý mal negatívny vplyv aj na finančné výsledky pivovaru. Van den Brink strávil v spoločnosti viac ako 28 rokov, z toho šesť rokov na čele spoločnosti. Po jeho odchode začne Heineken hľadať nástupcu, zatiaľ čo bývalý generálny riaditeľ zostane v spoločnosti ako poradca do roku 2027.
Akcie spoločnosti Heineken v reakcii na toto oznámenie klesli až o 3,2 %, čo je najväčší intradenný pokles od júla minulého roka.
Spoločnosť Heineken už v októbri varovala pred nižšími ziskami, ako sa očakávalo, čo odzrkadľuje oslabenie dopytu v Európe a Amerike. Spoločnosť očakáva, že rast prevádzkového zisku skončí na spodnej hranici pôvodného rozpätia 4 – 8 %. Okrem toho teraz pripustila, že celkový predaj piva mierne poklesne, hoci predtým očakávala stabilný rast.
Na svojom kapitálovom dni pivovar predstavil plán zamerať rast iba na 17 kľúčových trhov a zároveň obmedziť investície do menej ziskových značiek. Medzi značky spoločnosti Heineken patria Tecate a Amstel.
Podľa analytikov spoločnosti Jefferies ide o logické načasovanie zmeny vo vedení, nie o zmenu stratégie: „Ťažká práca na stratégii už bola vykonaná, teraz je čas na jej konzistentnú implementáciu.“
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie spoločnosti Heineken sa v súčasnosti obchodujú za 68,62 EUR a pohybujú sa medzi dvoma kĺzavými priemermi – SMA 100 na úrovni 68,37 EUR a EMA 50 na úrovni 69,03 EUR. Tento úzky cenový kanál naznačuje nejasnosť investorov a absenciu jasného smerovania v krátkodobom výhľade. RSI osciluje okolo hodnoty 48,3, t. j. v neutrálnej zóne, čo naznačuje vyvážený pomer medzi nákupným a predajným tlakom. Zatiaľ nedošlo k žiadnym extrémnym podmienkam prepredaja alebo prekúpenia. Graf ukazuje dlhodobú bočnú konsolidáciu, pričom trh teraz reaguje na fundamentálnu neistotu po oznámení odchodu generálneho riaditeľa a slabých vyhliadok predaja. Prekonanie úrovne EMA 50 (69 EUR) by mohlo otvoriť cestu k úrovni 70,70 EUR, zatiaľ čo pokles pod úroveň SMA 100 (68,37 EUR) by mohol viesť k testovaniu úrovne 66 EUR.
Zdroj: xStation5
