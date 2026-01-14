Shell a Exxon rušia predaj plynárenských aktív v Británii spoločnosti Viaro Energy

- Shell a Exxon zrušili predaj rozsiahleho plynárenského portfólia v južnej časti Severného mora firme Viaro Energy.
Plánovaný predaj rozsiahleho portfólia zemného plynu v južnej časti Severného mora medzi spoločnosťami Shell, ExxonMobil a britským producentom Viaro Energy bol zrušený, ako dnes oznámila spoločnosť Shell. Dôvodom sú zmenené trhové a obchodné podmienky, ktoré znemožnili splnenie kľúčových požiadaviek pre uzavretie transakcie.
Obe strany sa na predaji dohodli v júli 2024 a išlo o jednu z najväčších a najdlhšie fungujúcich plynárenských infraštruktúr na britskom kontinentálnom šelfe. Napriek tomu, že obchod bol plne financovaný, ako potvrdil CEO Viaro Francesco Mazzagatti, došlo k vzájomnej dohode o jeho zrušení.
Podľa pôvodných plánov mal Shell odovzdať 11 plynových polí, jedno prieskumné ložisko a pozemný terminál Bacton, čím by ukončil revíziu svojho portfólia v oblasti Southern North Sea. Aktuálne však Shell zostáva prevádzkovateľom aktív.
Pre spoločnosť Viaro Energy, ktorá v súčasnosti ťaží približne 25 000 barelov ropného ekvivalentu denne a má podiel v približne 60 ložiskách v Severnom mori, mal byť tento obchod strategickým posilnením. Okrem rozšírenia výrobnej základne išlo aj o významné infraštruktúrne zabezpečenie v podobe terminálu Bacton.
Zrušenie transakcie prichádza v čase, keď sa energetický sektor v Británii potýka s neistotou ohľadom dlhodobej regulácie, cenových tlakov a prechodu na nízkouhlíkové technológie, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo obchod nakoniec nebol zrealizovaný.
Graf SHEL.UK (D1)
Denný graf akcií Shell ukazuje na technicky kľúčovú situáciu, keď cena testuje zónu kĺzavých priemerov EMA 50 (27,28 GBP) a SMA 100 (27,35 GBP). Tieto úrovne predstavujú významnú rezistenciu, ktorú sa trhu zatiaľ nepodarilo presvedčivo preraziť. Po prudkom prepade z úvodu januára došlo k rýchlemu oživeniu a cena sa aktuálne stabilizovala okolo 27,26 GBP. RSI sa nachádza na úrovni 50,3, čo signalizuje neutrálne pásmo, bez známok prekúpenia či prepredanosti.
Z pohľadu štruktúry cenového vývoja môže byť aktuálny rast stále súčasťou korekcie v rámci predchádzajúceho klesajúceho trendu. Na potvrdenie obratu smerom nahor by bolo potrebné presvedčivé uzavretie nad 27,40–27,60 GBP, čím by cena prekonala nielen kĺzavé priemery, ale aj nedávne swingové maximum. Naopak, odmietnutie na tejto úrovni môže viesť k návratu k podpore v oblasti 26,20–26,50 GBP, kde prebiehala predchádzajúca konsolidácia.
Zdroj: xStation5
