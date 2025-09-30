Shell spustila ťažbu z plynového poľa Victory v Severnom mori – energia pre 900-tisíc britských domácností

Spoločnosť Shell oznámila začatie produkcie z plynového poľa Victory v Severnom mori, ktoré sa nachádza približne 47 km severozápadne od Shetlandských ostrovov.
Nové pole bude mať pri plnej kapacite produkčný potenciál približne 150 miliónov štandardných kubických stôp plynu denne, čo zodpovedá zhruba 25 000 barelom ropného ekvivalentu denne.
Shell uviedla, že v čase špičkovej produkcie môže Victory zásobovať plynom až 900 000 britských domácností ročne.
Ťažený plyn bude dopravovaný cez jediný podmorský vrt existujúcimi plynovodmi do spracovateľského závodu na Shetlandských ostrovoch a následne ďalej na škótsku pevninu do terminálu St. Fergus, kde bude napojený na národnú distribučnú sieť.
Victory je súčasťou širšieho cieľa spoločnosti Shell – dosiahnuť do konca tohto desaťročia produkciu viac ako 1 milión barelov ropného ekvivalentu denne z plynových projektov. Cieľom je podporiť energetickú bezpečnosť Spojeného kráľovstva v čase poklesu domácej produkcie.
Podľa údajov North Sea Transition Authority z marca 2025 sa očakáva, že produkcia zemného plynu vo Veľkej Británii v tomto roku klesne o 10 % v porovnaní s rokom 2024, čo robí nové zdroje ako Victory ešte dôležitejšími.
Projekt Victory je zároveň príkladom efektívneho využitia existujúcej infraštruktúry, čo znižuje náklady aj ekologickú stopu a podporuje plyn ako prechodné palivo v energetickom mixe, kým nedôjde k úplnej dekarbonizácii.
Graf SHEL.US (D1)
Akcie spoločnosti Shell sa aktuálne obchodujú na úrovni 72,45 USD, pričom sa udržujú nad dôležitými kĺzavými priemermi – EMA 50 (71,87 USD) a SMA 100 (70,67 USD). RSI dosahuje hodnotu 52,0 a nachádza sa v neutrálnom pásme, bez náznakov prekúpenosti či prepredanosti. To dáva akciám priestor na ďalší rast bez potreby korekcie.
Akcie sa po dlhšej konsolidácii obchodujú v relatívne úzkom rozpätí a aktuálne testujú hornú hranicu tohto pásma.
Ak sa Shellu podarí udržať nad úrovňou 72 USD a prekonať hladinu 73 USD, mohlo by dôjsť k obnoveniu rastového trendu smerom k novým maximám.
Zdroj: xStation5
