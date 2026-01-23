Shell zvažuje investíciu až 20 miliárd USD do ťažobného projektu v Nigérii

- Shell a partneri zvažujú investíciu až 20 miliárd USD do hlbokomorského ropného projektu Bonga South West v Nigérii.
- Ložisko má odhadované zásoby 820 miliónov barelov ropy a potenciálnu produkciu 220 000 barelov denne.
- Projekt je zatiaľ vo fáze pred investičným rozhodnutím (pre-FID), ktoré môže byť prijaté v priebehu niekoľkých mesiacov.
- Shell postupne odchádza z onshore ťažby v Nigérii, no zároveň si udržuje silnú prítomnosť v strategickom upstream segmente.
- Shell a partneri zvažujú investíciu až 20 miliárd USD do hlbokomorského ropného projektu Bonga South West v Nigérii.
- Ložisko má odhadované zásoby 820 miliónov barelov ropy a potenciálnu produkciu 220 000 barelov denne.
- Projekt je zatiaľ vo fáze pred investičným rozhodnutím (pre-FID), ktoré môže byť prijaté v priebehu niekoľkých mesiacov.
- Shell postupne odchádza z onshore ťažby v Nigérii, no zároveň si udržuje silnú prítomnosť v strategickom upstream segmente.
Spoločnosť Shell Plc spolu so svojimi partnermi zvažuje masívnu investíciu do nového ropného projektu Bonga South West v pobrežnej oblasti delty Nigeru v Nigérii, ktorý by v budúcnosti mohol dosiahnuť objem až 20 miliárd USD. Projekt je zatiaľ vo fáze posudzovania a rozhodnutie o konečnej investícii (FID) by mohlo padnúť v priebehu niekoľkých mesiacov, uviedol generálny riaditeľ Shellu Wael Sawan vo videu zdieľanom úradom prezidenta Nigérie.
Projekt Bonga South West sa nachádza v hlbokomorských vodách a odhaduje sa, že ukrýva až 820 miliónov barelov ropy, s potenciálom dennej produkcie 220 000 barelov. Približne polovica plánovanej investície by smerovala na kapitálové výdavky, druhá polovica na prevádzkové náklady a sprievodné výdavky v krajine. Okrem Shellu, ktorý drží najväčší podiel, sa na projekte podieľajú aj ExxonMobil, TotalEnergies, Eni a štátna spoločnosť Nigerian National Petroleum Co. (NNPC).
Shell označil projekt za potenciálne jeden z najväčších energetických projektov na svete. Podľa Sawana projekt posunuli bližšie k realite investičné stimuly schválené prezidentom Nigérie, ktoré umožnili „získať priamy výhľad na investíciu“.
Aj keď sa mnohé ropné firmy dnes sústreďujú na prísnu kapitálovú disciplínu v dôsledku výkyvov cien ropy a tlaku na dekarbonizáciu, dlhodobá neistota ohľadom budúcej ponuky vytvára priestor pre nové veľké projekty. Shell preto oznámil, že naďalej plánuje investovať do svojho upstream segmentu „disciplinovane a len pri správnych príležitostiach.“
Zároveň Shell pokračuje vo vystupovaní z onshore ťažby v Nigérii, ktorá bola v minulosti kritizovaná pre ekologické škody. Odchod z pevninských operácií je súčasťou stratégie spoločnosti smerujúcej k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Napriek tomu zostáva Nigéria pre Shell kľúčovým partnerom – v roku 2024 tu spoločnosť odviedla dane a poplatky v hodnote 5,34 miliardy USD, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých pôsobí.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie spoločnosti Shell sa aktuálne obchodujú na úrovni 27,06 GBP, teda tesne pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (27,28 GBP) a SMA 100 (27,37 GBP). Táto zóna predstavuje krátkodobý odpor, ktorý cena opakovane testuje, no zatiaľ sa jej ho nepodarilo trvalo prekonať. RSI na úrovni 48,4 zostáva v neutrálnej zóne, čo signalizuje nízke momentum a absenciu extrémnych stavov (prepredanosti či prekúpenosti). Z grafu je zrejmé, že úroveň okolo 27,30 GBP predstavuje silnú technickú bariéru, ktorá oddeľuje možný návrat k rastovému trendu od pokračujúcej stagnácie či korekcie. Naopak, krátkodobú podporu možno sledovať v pásme 26,55–26,70 GBP – jej prelomenie by mohlo viesť k ďalšiemu poklesu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu
UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta
Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4
TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.