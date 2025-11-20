Siemens Energy oznámil spätný odkup akcií až do výšky 6 miliárd eur – trh reaguje pozitívne

- Siemens Energy plánuje spätný odkup akcií až do výšky 6 miliárd eur do roku 2028.
- Siemens Energy plánuje spätný odkup akcií až do výšky 6 miliárd eur do roku 2028.
- Akcie spoločnosti od začiatku roka výrazne vzrástli, poháňané silným dopytom po plynových turbínach a vybavení pre dátové centrá.
- Spoločnosť zvýšila svoje strednodobé finančné ciele, čo podporuje pozitívnu trhovú náladu.
- Buyback je vnímaný ako prejav dôvery vedenia v stabilitu a ďalší rast hodnoty spoločnosti.
Nemecký energetický gigant Siemens Energy AG oznámil plán na spätný odkup vlastných akcií až do výšky 6 miliárd eur, pričom celý proces má byť dokončený do konca fiškálneho roka 2028, ktorý končí v septembri. Táto správa prichádza v čase, keď sa akcie spoločnosti viac než zdvojnásobili od začiatku roka, a to najmä vďaka rastúcemu optimizmu investorov ohľadom rozmachu investícií do dátových centier.
Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu plynových a veterných turbín a tiež technológií pre elektrické siete, minulý týždeň zvýšila svoje strednodobé finančné ciele. Dôvodom je silný dopyt po jej produktoch, najmä v oblasti plynových turbín a vybavenia pre dátové centrá, ktoré predstavujú kľúčovú infraštruktúru pre energeticky náročné cloudové a AI servery.
Spätný odkup akcií je vnímaný ako krok, ktorý posilňuje dôveru v budúcu ziskovosť a stabilitu firmy. Tiež naznačuje, že vedenie spoločnosti považuje súčasné ocenenie akcií za výhodné a verí v strednodobý až dlhodobý rast.
Vďaka týmto pozitívnym správam a novo oznámenému spätnému odkupu môže Siemens Energy ďalej upevniť svoju pozíciu v sektore energetiky, ktorý prechádza zásadnou transformáciou smerom k vyššej efektivite a digitálnej infraštruktúre.
Graf ENR.DE (D1)
Akcie spoločnosti Siemens Energy sa aktuálne obchodujú na cene 115,35 EUR, čo predstavuje nové lokálne maximum. Cena prekonala predchádzajúce úrovne odporu a potvrdzuje pokračujúci býčí trend. Akcie sa držia nad kĺzavými priemermi EMA 50 (103,65 EUR) a SMA 100 (98,76 EUR), čo ďalej podporuje pozitívne technické nastavenie. RSI dosahuje hodnotu 59,1, čo poukazuje na zdravý rast bez známok prekúpenosti, a teda potenciálny priestor pre ďalšie posilnenie.
Zdroj: xStation5
