Snowflake profituje z boomu AI, akcie prudko vzrástli

Akcie spoločnosti Snowflake vo štvrtok vyskočili o 14 %, keď prudko rastúci dopyt po databázových produktoch pre umelú inteligenciu prilákal nových investorov. Ak sa rast udrží, Snowflake by mohol pridať viac než 11 miliárd USD k súčasnej trhovej kapitalizácii 67 miliárd USD.
Snowflake poskytuje cloudové dátové sklady, ktoré firmám umožňujú ukladať, spravovať a analyzovať rozsiahle datasety naprieč rôznymi poskytovateľmi cloudu. Rast dopytu je podporený trendom modernizácie dátovej infraštruktúry a snahou firiem zjednodušiť nasadzovanie AI riešení.
Dôležitým katalyzátorom sa stala aj silná prognóza spoločnosti Nvidia, ktorá posilnila dôveru investorov v dlhodobý rast výdavkov na dátové technológie a infraštruktúru. To radí Snowflake medzi hlavných beneficientov AI transformácie, spolu s konkurentmi ako MongoDB a Databricks.
Firma navyše zaznamenala výrazný rast využívania svojej platformy v cloudových službách Microsoft Azure, najmä v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Akcie Snowflake sú od začiatku roka vyššie približne o 30 %, hoci sa obchodujú za vysoký násobok zisku (P/E 142,5) v porovnaní s rivalmi MongoDB (75,8) či Datadog (63,7).
Investori vidia v spoločnosti Snowflake kľúčového hráča nadchádzajúcej éry, keď AI a cloud budú určovať budúcnosť podnikových dátových platforiem.
Graf SNOW.US (D1)
Akcie spoločnosti Snowflake sa aktuálne obchodujú na cene 200,40 USD a pohybujú sa v blízkosti kľúčových technických úrovní. EMA 50 leží na 202,51 USD, zatiaľ čo SMA 100 sa nachádza na 192,85 USD. Cena sa tak pohybuje medzi týmito priemermi, čo odráža krátkodobú nerozhodnosť trhu.
RSI s hodnotou 48,0 naznačuje neutrálny moment – trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný.
MACD sa nachádza pod signálnou líniou a v negatívnom teritóriu, čo potvrdzuje krátkodobý slabší trend a opatrnejšiu náladu investorov.
Z technického pohľadu je teraz dôležité sledovať, či sa Snowflake dokáže udržať nad úrovňou 200 USD, čo je nielen psychologická úroveň, ale aj v blízkosti EMA 50. Jej udržanie by mohlo otvoriť cestu k opätovnému rastu smerom k rezistencii okolo 210–215 USD, kde sa nachádzajú nedávne maximá.
Naopak prerazenie pod SMA 100 (cca 193 USD) by mohlo znamenať hlbšiu korekciu s možným návratom k úrovniam okolo 185 USD.
Zdroj: xStation5
