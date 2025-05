Sony čelí clám aj poklesu predaja PS5, napriek tomu plánuje rast zisku a stavia na zábavný sektor

Spoločnosť Sony očakáva v aktuálnom finančnom roku len mierny nárast prevádzkového zisku o 0,3 % na 1,28 bilióna jenov, čo je približne 8,7 miliardy dolárov. Tento výhľad už zohľadňuje negatívny vplyv vo výške 100 miliárd jenov spôsobený obchodnými clami vyplývajúcimi z politiky bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Spoločnosť zároveň upozornila, že odhad nezohľadňuje novú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou, a skutočný vplyv sa tak môže výrazne líšiť.

Napriek týmto faktorom akcie Sony po oznámení výsledkov vzrástli o 3,7 %, a to aj vďaka oznámeniu spätného odkúpenia až 100 miliónov akcií v hodnote okolo 250 miliárd jenov. Sony pokračuje v transformácii z výrobcu spotrebnej elektroniky na globálny zábavný konglomerát, ktorý pokrýva herný priemysel, hudbu, film aj polovodiče.

Nový generálny riaditeľ Hiroki Totoki, ktorý nastúpil do funkcie minulý mesiac, potvrdil, že hlavný dôraz zostáva na segmente zábavy, ktorý sa podľa neho osvedčil ako odolný aj v časoch hospodárskych kríz, vrátane pandémie covidu-19. Spoločnosť tiež oznámila čiastočné oddelenie svojej finančnej divízie, pričom si ponechá podiel menej ako 20 %. Akcie tejto jednotky budú uvedené na tokijskú burzu 29. septembra.

V hernom segmente zaznamenala Sony medziročný pokles predaja konzoly PlayStation 5 o 38 % v prvom štvrťroku roka a pokles prevádzkového zisku o 12,5 %. Firma napriek tomu očakáva, že vďaka vyšším predajom hier z vlastnej produkcie vzrastie zisk tohto segmentu tento rok o 16 %. Cieľom je predať 15 miliónov kusov PS5, hoci spoločnosť upozorňuje na pretrvávajúcu neistotu a chce zostať flexibilná v stratégii dodávok.

Sony zároveň pripravuje vydanie očakávanej hry „Ghost of Yotei“ v októbri, ktorá nadväzuje na úspech titulu „Ghost of Tsushima“ s viac ako 13 miliónmi predaných kópií. Výrazný impulz pre celý herný trh by mohol priniesť Grand Theft Auto VI, ktorého vydanie bolo však odložené na máj 2026.

Napriek tlakom z globálneho prostredia si Sony udržuje rast v oblasti zábavy a jej stratégia smeruje k dlhodobej orientácii na stabilnejšie a menej cyklické segmenty, čo spoločnosti poskytuje väčšiu odolnosť voči makroekonomickým výkyvom.

Graf SONY.US (D1)

Akcie Sony (SONY.US) sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 24,49 USD a pohybujú sa tesne nad kĺzavým priemerom EMA 50 (oranžová), čo je dôležitá technická podpora, ktorej udržanie by mohlo signalizovať pokračovanie rastového trendu. V krátkodobom horizonte však cena stráca dynamiku a obchoduje sa v úzkom bočnom pásme, zatiaľ čo RSI je na neutrálnej hodnote 51, čo naznačuje absenciu silného trendu. MACD stále zostáva nad nulovou hranicou, ale rozdiel medzi signálnymi krivkami sa zmenšuje, čo môže naznačovať oslabujúcu býčiu dynamiku. Ďalší vývoj bude závisieť od toho, či sa kupujúcim podarí ubrániť oblasť okolo 24 USD, kde sa zároveň nachádza kĺzavý priemer SMA 100 (modrá), ktorý tvorí hlbšiu zónu podpory.

Zdroj: xStation5

