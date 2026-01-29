Špekulatívna horúčka v Číne ženie meď nad 14 000 USD za tonu

- Cena medi na LME vzrástla na rekordných 14 125 USD/t, čo predstavuje najväčší denný nárast od roku 2009.
- Cena medi na LME vzrástla na rekordných 14 125 USD/t, čo predstavuje najväčší denný nárast od roku 2009.
- Za týmto rastom stojí špekulatívny dopyt z Číny, predovšetkým na burze SHFE.
- Dopyt podporuje rast sektora umelej inteligencie, výstavba dátových centier a infraštruktúry.
- Slabý dolár a očakávania nízkych sadzieb Fedu ďalej zvyšujú atraktivitu kovov.
Trh s kovmi zažíva najväčšiu eufóriu za posledné roky – cena medi na Londýnskej burze kovov (LME) vystúpila na nový rekord 14 125 USD za tonu, keď počas jediného dňa posilnila o 7,9 %, čo predstavuje najväčší denný nárast od roku 2009. Za prudkým rastom stoja špekulatívne nákupy čínskych investorov, ktorí masívne vstupujú na Šanghajskú burzu futures (SHFE) v očakávaní vyššieho globálneho dopytu, najmä zo sektora umelej inteligencie, robotiky a energetiky.
Január bol historicky najrušnejším mesiacom pre obchodovanie šiestich základných kovov na SHFE. Len meď vo štvrtok dosiahla druhý najvyšší denný objem obchodov v histórii. Podľa analytikov z čínskej spoločnosti Xiamen C&D Inc. pochádza väčšina kapitálu výhradne z čínskych zdrojov, pričom obchodná aktivita kulminuje počas ázijských obchodných hodín.
Rast cien medi podporil aj slabší americký dolár, rastúci dopyt po fyzických komoditách a obavy z geopolitického napätia, ktoré sa vyostrilo pod novou politikou administratívy Donalda Trumpa. Trh navyše reaguje na možnosť, že ďalší šéf Fedu bude voči úrokovým sadzbám benevolentnejší ako doterajší predseda Jerome Powell, ktorému mandát končí v júni.
Okrem medi rástli aj ďalšie kovy – hliník posilnil o 1,5 % a zinok o 2,6 %. Výrazne posilnili aj trhy so zlatom a ropou, kde investori hľadajú ochranu pred neistotou a infláciou.
Investície do medi a ďalších priemyselných kovov sú poháňané víziou rozsiahlych investícií do infraštruktúry. Plány firiem ako Tesla, ktorá plánuje tento rok investovať 20 miliárd USD do AI a robotiky, jasne ukazujú, že meď, hliník aj cín budú kľúčové pre budúci rast. Dôležitú úlohu zohráva aj fakt, že USA zotrvávajú v cykle nízkych úrokových sadzieb a expandujúca výstavba dátových centier, čipových fabrík a energetických prenosových sietí.
Napriek tomu pribúdajú varovania, že trh môže byť prehriaty. Zástupcovia Goldman Sachs upozornili, že súčasný rast nemusí byť dlhodobo udržateľný a že čínski fyzickí odberatelia sa môžu začať vysokým cenám vyhýbať.
Graf medi (H1)
Na hodinovom grafe kontraktu na meď došlo k výraznému cenovému výstrelu, ktorý posunul hodnotu nad hranicu 13 900 USD/t, čo predstavuje prudký nárast počas jediného obchodného úseku. Technicky sa cena medi odrazila od oblasti okolo 13 100 USD, kde sa nachádzal 50-hodinový EMA (13 124 USD) aj 100-hodinový SMA (12 974 USD). Obe kĺzavé priemery boli prekonané a následne rešpektované ako podpora, čo predchádzalo silnému rastovému impulzu. CCI vystrelil na hodnotu +338, čo značí extrémne prekúpenie a potvrdzuje náhly špekulatívny záujem. Podobne momentum prudko vzrástlo na 106,9, čím potvrdzuje silu aktuálneho trendu. Z krátkodobého hľadiska je pohyb silne prepálený, hoci momentum zatiaľ nenaznačuje bezprostredný obrat. Konsolidácia alebo korekcia v nasledujúcich hodinách je pravdepodobná, najmä ak špekulatívny dopyt oslabne.
Zdroj: xStation5
