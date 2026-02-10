Spotify dosiahol rekordných 751 miliónov používateľov, ziskovosť sa zlepšuje

-
Spotify dosiahol rekordných 751 miliónov mesačne aktívnych používateľov.
-
Rast prémiových účtov naznačuje dobrú toleranciu vyšších cien.
-
Reklamné príjmy a úspory nákladov podporujú zlepšenie finančných výsledkov.
-
Trh sa sústreďuje na schopnosť Spotify udržať rast a zvyšovať ziskovosť.
-
Spoločnosť Spotify posilnila svoju pozíciu lídra na globálnom trhu audio streamingu po tom, čo oznámila rekordných 751 miliónov mesačne aktívnych používateľov (MAU). Výsledky potvrdzujú pretrvávajúci dopyt po hudbe a podcastoch aj v období zvýšenej citlivosti spotrebiteľov na ceny.
Najnovšie údaje poukazujú nielen na dynamický rast používateľskej základne, ale aj na zlepšovanie prevádzkovej efektivity, čo je pre investorov čoraz dôležitejší faktor.
Zrýchlenie rastu používateľov v kľúčových regiónoch
Spotify v sledovanom období získal 19 miliónov nových mesačne aktívnych používateľov, čím prekonal vlastné očakávania a zaznamenal jedno z najsilnejších rastových štvrťrokov vo svojej histórii. Rast bol podporený najmä rozvíjajúcimi sa trhmi, kde zohrávajú dôležitú úlohu cenovo dostupnejšie balíky a bezplatná verzia s reklamou.
Počet prémiových predplatiteľov naďalej rástol, čo potvrdzuje schopnosť spoločnosti premieňať bezplatných používateľov na platiacich zákazníkov.
Reklama a cenová sila podporujú marže
Finančné výsledky profitovali zo silnejšieho reklamného dopytu a zo zvýšenia cien predplatného na viacerých trhoch. Zvýšené ceny zatiaľ neviedli k výraznému nárastu odchodov používateľov, čo naznačuje stabilnú zákaznícku základňu.
Reklamný segment ťažil zo zlepšených nástrojov cielenia a pokračujúcej monetizácie podcastov. Hoci reklama zostáva citlivejšia na ekonomické výkyvy, spoločnosť očakáva pokračovanie pozitívneho trendu.
Dôraz na kontrolu nákladov a efektivitu
Opatrenia zamerané na znižovanie nákladov a organizačné zmeny prinášajú hmatateľné výsledky. Prevádzkové straty sa výrazne zúžili, keďže sa stabilizovali náklady na obsah a klesli personálne výdavky.
Spotify zároveň pokračuje v investíciách do umelej inteligencie, najmä v oblasti odporúčania obsahu, zvyšovania angažovanosti používateľov a efektivity reklamy.
Reakcia trhu a výhľad
Investori reagovali na zverejnené výsledky pozitívne, pričom sa zvyšuje dôvera v schopnosť spoločnosti dosahovať udržateľnú ziskovosť. Napriek pretrvávajúcim makroekonomickým rizikám zostáva kombinácia rozsahu, cenovej flexibility a disciplíny v nákladoch významnou výhodou.
Manažment očakáva pokračovanie rastu používateľov a ďalšie zlepšovanie marží v nasledujúcich štvrťrokoch.
