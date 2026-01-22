Spotify uvádza AI‑riadené „Prompted Playlists“ pre prémiových používateľov v USA a Kanade

-
Spotify zavádza Prompted Playlists, ktoré umožňujú vytvárať playlisty pomocou textových príkazov.
-
Funkcia kombinuje umelú inteligenciu, históriu počúvania a aktuálne hudobné trendy.
-
Playlisty je možné automaticky aktualizovať denne alebo týždenne.
-
Novinka posilňuje personalizáciu a konkurenčnú pozíciu Spotify v streamingu.
-
Spoločnosť Spotify predstavila novú funkciu Prompted Playlists, ktorá umožňuje prémiovým používateľom vytvárať playlisty pomocou umelej inteligencie na základe textového zadania v prirodzenom jazyku. Namiesto manuálneho výberu žánrov či interpretov môžu poslucháči jednoducho opísať, aký hudobný zážitok hľadajú, a systém im automaticky pripraví zodpovedajúci playlist.
Funkcia je zatiaľ dostupná v beta verzii pre prémiových používateľov v USA a Kanade a nadväzuje na predchádzajúce testovanie na menších trhoch.
Ako fungujú Prompted Playlists
Prompted Playlists fungujú ako spolupráca medzi používateľom a algoritmom. Používateľ definuje kontext a náladu prostredníctvom textového opisu, zatiaľ čo AI následne kombinuje tieto vstupy s históriou počúvania, preferenciami a aktuálnymi hudobnými trendmi.
Výsledkom sú playlisty, ktoré sú výrazne personalizovanejšie než tradičné odporúčania. Používatelia si navyše môžu nastaviť automatickú aktualizáciu playlistov na dennej alebo týždennej báze, čím zostáva obsah stále aktuálny.
Strategický význam pre Spotify
Zavedenie Prompted Playlists zapadá do širšej stratégie Spotify, ktorá kladie dôraz na hlbšiu personalizáciu a využívanie umelej inteligencie v kľúčových produktoch. V silne konkurenčnom prostredí hudobného streamovania predstavuje táto funkcia významný rozdiel oproti tradičným odporúčacím systémom.
Používanie prirodzeného jazyka znižuje bariéry pri objavovaní hudby a dáva používateľom väčší pocit kontroly nad tým, čo počúvajú, bez nutnosti detailnej znalosti interpretov alebo žánrov.
Možný ďalší vývoj
Hoci je funkcia momentálne dostupná len pre obmedzený okruh používateľov, Spotify plánuje na základe spätnej väzby beta testovania Prompted Playlists ďalej vylepšovať a postupne rozširovať aj do ďalších regiónov.
Do budúcnosti možno očakávať, že AI‑riadené nástroje budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v tom, ako poslucháči objavujú novú hudbu a ako streamingové platformy budujú dlhodobú angažovanosť používateľov.
