Starbucks spúšťa miliardovú reštrukturalizáciu: zatvorí časť kaviarní a prepustí stovky zamestnancov

Spoločnosť Starbucks Corp. oznámila reštrukturalizačný plán v hodnote 1 miliardy USD, ktorého súčasťou bude zatvorenie vybraných prevádzok a zrušenie približne 900 pracovných miest. Cieľom je naštartovať obrat pod vedením nového generálneho riaditeľa Briana Niccola.
Firma uviedla, že celkový počet kaviarní v USA a Kanade sa v priebehu fiškálneho roka 2025 zníži o 1 %, teda na približne 18 300 pobočiek. Následne plánuje opätovný rast a tiež renováciu zhruba 1 000 existujúcich kaviarní. Zatvárať sa budú najmä prevádzky, pri ktorých vedenie nevidí cestu k dlhodobej ziskovosti.
Niccol sa zameriava na to, aby sa kaviarne stali príjemnejším miestom pre dlhšie návštevy. Firma testuje úpravy zahŕňajúce rozšírenie sedenia a inštaláciu elektrických zásuviek. Podľa prvých výsledkov trávia zákazníci v kaviarňach viac času a hodnotia zmeny pozitívne.
Napriek tomu Starbucks čelí náročnému obdobiu. Spoločnosť zaznamenala šesť kvartálov po sebe s poklesom tržieb na porovnateľných predajoch a posledné výsledky opäť sklamali očakávania analytikov. Akcie firmy od začiatku roka oslabili o 8 %, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o 13 %.
Ďalšou výzvou je rastúca konkurencia menších reťazcov v USA aj Číne, ktoré ponúkajú lacnejšie produkty s rýchlejším servisom. Starbucks preto zjednodušuje ponuku, aby skrátil čakacie doby, a zároveň zavádza nové položky zodpovedajúce aktuálnym trendom – napríklad nápoje bez cukru alebo proteínové varianty.
Investori zmeny vítajú, no zostávajú opatrní vzhľadom na náklady a časový horizont celej reštrukturalizácie. V poslednom kvartáli sa totiž ziskovosť firmy ďalej zhoršila práve kvôli investíciám do transformácie značky.
Graf SBUX.US (D1)
Akcie spoločnosti Starbucks sa aktuálne obchodujú na cene 84,23 USD. Krátkodobo sa cena odrazila od lokálneho minima a testuje kĺzavý priemer EMA 50 na úrovni 87,60 USD, zatiaľ čo silnejšiu rezistenciu predstavuje SMA 100 v blízkosti 89,01 USD.
Zdroj: xStation5
