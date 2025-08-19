Starbucks zvýši platy všetkým zamestnancom s fixným príjmom v Severnej Amerike o 2 %

Spoločnosť Starbucks oznámila rovnomerné zvýšenie platov o 2 % pre všetkých zamestnancov na fixnom plate v rámci Severnej Ameriky. Týka sa to pracovníkov na centrále, v logistike, výrobe aj manažérov prevádzok. Týmto krokom sa nahrádzajú predchádzajúce individuálne zvýšenia schvaľované manažérmi podľa výkonnosti.
Zvýšenie je súčasťou stratégie nového generálneho riaditeľa Briana Niccola, ktorý sa snaží o obrat v hospodárskych výsledkoch spoločnosti a súčasne o prísnejšiu kontrolu nákladov. Starbucks už spustil viaceré úsporné opatrenia – vrátane zníženia počtu zamestnancov, prísnejších pravidiel obliekania a bonusov pre manažment viazaných na úsporu nákladov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Širší strategický kontext
Táto iniciatíva prichádza po šiestich po sebe nasledujúcich kvartáloch poklesu tržieb v porovnateľných prevádzkach. Spoločnosť preto investuje do rekonštrukcie prevádzok, pokročilejšieho školenia baristov a zvýšenia personálneho obsadenia s cieľom znížiť čakacie doby.
Napriek tomu akcie Starbucks zaostávajú – od začiatku roka 2025 stúpli len o 0,4 %, zatiaľ čo širší segment reštauračného trhu v indexe S&P 500 zaznamenal vyšší rast.
Napätie so zamestnancami a odborovými zväzmi
Na pozadí zavedenia štandardizovaného zvyšovania platov pokračujú rokovania s odborovo organizovanými baristami. V apríli odbory jednoznačne odmietli návrh spoločnosti, ktorý obsahoval garantovaný 2 % rast platov ročne – avšak bez okamžitého zvýšenia miezd alebo zlepšenia zdravotných benefitov.
To poukazuje na pretrvávajúce napätie medzi vedením a zamestnancami, ako aj na rôzne prístupy k odmeňovaniu v rámci firmy.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.