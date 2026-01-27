Stávky proti doláru rastú

- Obchodníci rekordne vsádzajú na oslabenie dolára, čo sa prejavuje vysokými prémiami za opcie a rastúcou volatilitou.
- Dôvodom sú politická neistota v USA, fiskálne riziká a geopolitické napätie.
- Trhová aktivita a objemy obchodov dosahujú historické maximá, pričom väčšina pozícií cieli na pokles dolára voči euru a AUD.
- Indikátory ako volatilita a butterfly spread naznačujú očakávanie výraznejšieho pohybu smerom nadol.
- Obchodníci rekordne vsádzajú na oslabenie dolára, čo sa prejavuje vysokými prémiami za opcie a rastúcou volatilitou.
- Dôvodom sú politická neistota v USA, fiskálne riziká a geopolitické napätie.
- Trhová aktivita a objemy obchodov dosahujú historické maximá, pričom väčšina pozícií cieli na pokles dolára voči euru a AUD.
- Indikátory ako volatilita a butterfly spread naznačujú očakávanie výraznejšieho pohybu smerom nadol.
Na devízových trhoch panuje výrazná nervozita: obchodníci rekordne platia za možnosť vsádzať na ďalší pokles amerického dolára, a to prostredníctvom krátkodobých opcií, ktoré profitujú z oslabenia meny. Podľa údajov agentúry Bloomberg sa prémia za tieto opcie vyšplhala na najvyššiu úroveň od roku 2011, odkedy sa tieto dáta začali sledovať.
Tento nárast záujmu o zaistenie proti oslabeniu dolára je reakciou na nestabilnú politickú situáciu v USA, ktorá zvyšuje neistotu na globálnych trhoch. Hoci Bloomberg Dollar Spot Index v utorok mierne posilnil, straty z predchádzajúcich troch dní boli najhlbšie od apríla 2025, kedy trhom otriasli turbulencie okolo amerických ciel.
Dolár sa aktuálne nachádza na dne medzi menami krajín G10 a podľa analytikov ako Jesper Fjarstedt z Danske Bank je tento vývoj jednoznačne negatívny:
„Nepredvídateľné politické prostredie v USA jednoznačne oslabuje dôveru v dolár.“
Investori zároveň strácajú dôveru v dolár aj pre rastúce americké deficity, geopolitické riziká, obchodné spory a rastúcu diverzifikáciu do zlata a iných rezervných aktív.
Nejde len o náladu – obchodná aktivita je extrémne vysoká. Objem obchodov v rámci Depository Trust & Clearing Corporation dosiahol v pondelok druhú najvyššiu úroveň v histórii a štvordňový kĺzavý priemer účasti na trhu je na absolútnom maxime. Približne dve tretiny opcií na euro a austrálsky dolár od štvrtka cielia na oslabenie dolára.
Rastúca nervozita sa premieta aj do volatility – jednotýždňová implikovaná volatilita dolára vyskočila na najvyššiu úroveň od septembra. Rastú aj hodnoty tzv. butterfly spreadov, ktoré merajú očakávané cenové výkyvy – tie sa dostali na sedemmesačné maximum, čo signalizuje, že obchodníci očakávajú ďalší prielom mimo bežného obchodného pásma.
Dolár navyše čelí špekuláciám o možnej koordinácii americkej vlády s japonskými menovými autoritami, ktorých cieľom by bolo podporiť prudko oslabujúci jen – čo by ďalej oslabilo vnímanie dolára ako stabilného bezpečného prístavu.
Graf EURUSD (H1)
Na hodinovom grafe menového páru EURUSD možno pozorovať slabnúci rastový trend, ktorý narazil na technický odpor v rozmedzí 1,1880 – 1,1900. Aktuálna cena sa pohybuje okolo 1,1868, pričom sviečky testujú strednú líniu Bollingerovho pásma, čo môže byť signálom možného obratu alebo aspoň konsolidácie. Bollingerove pásma sa začínajú zužovať, čo naznačuje pokles volatility. Cena momentálne klesá smerom k spodnej hranici pásma, čo je negatívny signál. Williams %R klesol na -69, teda do neutrálnej zóny smerom k prepredanosti. Zatiaľ však nie je potvrdený jasný reverzný signál. Objemy obchodov v posledných hodinách mierne vzrástli, ale bez výraznejšieho smerového potvrdenia.
Celkovo teda graf naznačuje, že euro po predchádzajúcom raste naráža na odpor, a ak cena prelomí pod strednú Bollingerovu líniu (1,1860), môže dôjsť ku krátkodobej korekcii smerom k úrovniam 1,1840 a ďalej 1,1800. Naopak, udržanie nad touto líniou a následné obnovenie rastu by mohlo otvoriť cestu späť k 1,1900 a vyššie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napätia aj valuácií
EURUSD klesá o 0,5 % po zverejnení údajov o PPI inflácii v USA 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.