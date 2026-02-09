Strana Takaichiovej víťazí vo voľbách v Japonsku – návrat obáv z dlhu? 💰✂️

Takzvaný „Takaichi trade“ sa opäť dostáva do centra pozornosti po rozhodnom víťazstve koalície premiérky Sanae Takaichiovej vo voľbách do dolnej komory parlamentu. LDP získala 316 zo 465 kresiel a spolu s 36 mandátmi koaličného partnera Ishin dosiahol blok dvojtretinovú ústavnú väčšinu (viac ako 310 kresiel). Výsledok odstraňuje kľúčové legislatívne prekážky a posilňuje očakávania fiškálnej expanzie, vrátane navrhovaného dvojročného pozastavenia 8 % dane z predaja potravín, čo trhy vnímajú ako podporu hospodárskeho rastu, ale zároveň ako riziko pre fiškálnu udržateľnosť Japonska.
Japonský jen dnes patrí medzi silnejšie meny skupiny G10.
Zdroj: xStation 5
V prípade akcií prináša politická jasnosť krátkodobý pozitívny impulz. Investori sa čoraz viac presúvajú do japonských akcií v očakávaní vyšších verejných výdavkov, rastúcich výdavkov na obranu a strategických investícií (AI, digitalizácia), aj keď dlhopisový trh zostáva citlivý na riziko zvýšenej emisie dlhu. Hlavným ohniskom rizika zostáva daňový plán: odhady poukazujú na ročnú fiškálnu medzeru približne 5 biliónov JPY, čo vedie trhy k pozornému sledovaniu, ako chce vláda tento výpadok financovať bez podkopania dôvery v už aj tak veľmi vysoký verejný dlh Japonska.
Hlavný japonský akciový index JP225 (Nikkei 225) dnes rastie len o 0,25 %. Aj to však stačilo na posun indexu na nové historické maximá.
Zdroj: xStation 5
Japonský jen zároveň zostáva kľúčovým „tlmičom šokov“ a úrady jasne vytyčujú hranicu proti neusporiadanému oslabovaniu meny. V tenkom a volatilnom pondelkovom obchodovaní sa USDJPY krátko vyšplhal na 157,729, následne však rýchlo ustúpil; po sérii zosilnených varovaní pár klesol približne o 0,4 % na 156,620 a stabilizoval sa v blízkosti 5-dňového kĺzavého priemeru (~156,600). Pri koordinovanom odkaze Úradu premiéra, ministerstva financií a vysokých devízových predstaviteľov, ktorí zdôrazňujú „naliehavosť“ a odmietajú jednostranné pohyby, sa riziko intervencie zreteľne zvýšilo. To by malo obmedziť krátkodobý rast USDJPY, a to napriek expanzívnemu politickému výhľadu očakávanému po víťazstve Takaichiovej.
Zdroj: xStation 5
