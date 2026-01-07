Striebro klesá o 3 % po pokuse o dosiahnutie historického maxima 📉 Formuje sa vzor dvojitého vrcholu?

Cena striebra na začiatku roka spustila novú, silnú rastovú vlnu, ktorá posunula kov z úrovne okolo 70 USD až takmer na 82 USD, čím sa priblížila historickému maximu z konca decembra 2025. Včera však prišiel pokles, keď striebro oslabilo o približne 5 % z lokálneho maxima na 78 USD a momentálne stráca dynamiku nad úrovňou EMA50 (oranžová línia). RSI sa aktuálne nachádza tesne pod 45, zatiaľ čo MACD naznačuje možné medvedie prekrižovanie.
Open interest k 30. decembru dosiahol 157 391 kontraktov, čo naznačuje aktívny, no nie prehriaty trh z hľadiska celkového počtu otvorených pozícií.
-
Managed Money (veľkí špekulanti) držia 29 100 long kontraktov a 15 092 short kontraktov, teda čistú long pozíciu približne +14 000 kontraktov.
-
V poslednom týždni decembra fondy znížili expozíciu, keď zatvorili 5 926 longov a navýšili shorty o 1 674 kontraktov.
-
Commercials (producenti, obchodníci, spracovatelia, používatelia) majú iba 4 680 long kontraktov oproti 30 754 shortom, čo predstavuje čistú short pozíciu približne 26 000 kontraktov.
-
Minulý týždeň Commercials ďalej znížili long pozície o 1 153 kontraktov a zvýšili shorty o 692 kontraktov, čiže predávali počas rastu cien.
Rozdiel v pozicionovaní medzi špekulantmi a producentmi je jasný – fondy zostávajú v čistej long pozícii a očakávajú rast, zatiaľ čo hedgeri sú výrazne short. Historicky sa toto nastavenie vyskytuje skôr v neskorších fázach uptrendu, nie na jeho začiatku. Celkovo CoT report naznačuje priestor pre pokračovanie rastu, no asymetria rizika sa zvyšuje v prospech Commercials, čo zvyšuje riziko korekcie alebo dlhšej konsolidácie.
Na druhej strane je vysoká koncentrácia shortov – štyria najväčší obchodníci kontrolujú 28,4 % celkového open interestu na krátkej strane.
Z technického hľadiska graf striebra naznačuje možnú medvediu formáciu dvojitého vrcholu okolo úrovne >80 USD za uncu, ktorá momentálne pôsobí ako kľúčová rezistencia. Významná podpora sa nachádza okolo EMA200 na hodinovom grafe, na úrovni približne 76 USD.
SILVER (H1)
Zdroj: xStation5
