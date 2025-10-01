T-Mobile rozširuje satelitnú sieť: WhatsApp, X a ďalšie aplikácie dostupné aj v mobilných „hluchých zónach“

Spoločnosť T-Mobile oznámila, že jej satelitom podporovaná mobilná sieť po novom umožňuje prístup aj k populárnym aplikáciám, ako sú WhatsApp, Google Maps či X (bývalý Twitter). Služba je určená pre odľahlé oblasti bez signálu a predstavuje zásadný pokrok oproti doterajšiemu využitiu, ktoré bolo od júla obmedzené hlavne na SMS, MMS a krátke zvukové klipy.
Ako služba funguje
Sieť T-Satellite funguje cez viac ako 650 satelitov Starlink s priamym pripojením k mobilným telefónom. Telefón zákazníka sa pri strate pozemného signálu automaticky prepne na satelitnú sieť, pričom dostupné aplikácie sú optimalizované na poskytovanie kritických služieb, nie dátovo náročných funkcií.
Okrem WhatsApp a X možno satelitné pripojenie využívať aj v aplikáciách ako Pixel Weather, Apple Music, Samsung Find, AccuWeather či AllTrails.
Spolupráca s technologickými gigantmi
Podľa Jeffa Giarda, viceprezidenta pre strategické partnerstvá v T-Mobile, spoločnosť spolupracovala s Apple a Google na vytvorení „SAT mode“ frameworku, ktorý umožňuje aplikáciám prispôsobiť sa satelitnému pripojeniu cez API rozhranie. Tým sa otvára priestor aj pre ďalších vývojárov aplikácií, aby funkciu satelitného pripojenia implementovali.
Cenová politika
- Zákazníci T-Mobile majú službu zahrnutú v novom tarife „Experience Beyond“ bez príplatku.
- Klienti iných operátorov (napr. AT&T, Verizon) si môžu satelitné pripojenie pridať za 10 USD mesačne.
Graf TMUS.US (D1)
Akcie T-Mobile US sa aktuálne obchodujú na úrovni 239,19 USD. Cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (242,38 USD) aj SMA 100 (240,05 USD), čo naznačuje krátkodobo slabšie technické nastavenie. Obe priemerné krivky sa navyše zbiehajú a môžu tvoriť rezistenčnú bariéru. RSI (45,3) je pod neutrálnou hodnotou 50, čo naznačuje prevahu predávajúcich, no zatiaľ bez známok prepredanosti.
Zdroj: xStation5
