Taliansky tlak, nemecká reakcia – UniCredit mení Commerzbank aj bez fúzie

Ubehol rok od momentu, keď talianska UniCredit nečakane oznámila nákup akcií Commerzbank, čím sa stala najväčším akcionárom druhej najväčšej nemeckej banky. A hoci k oficiálnym rokovaniam o fúzii zatiaľ nedošlo, tlak generálneho riaditeľa UniCreditu Andreasa Orcela už medzičasom spôsobil zásadné zmeny vnútri Commerzbank.
UniCredit od začiatku deklarovala ambíciu spojiť sily, no narazila na odpor nemeckej politickej aj podnikovej elity, ktorá sa obáva straty kontroly nad strategicky dôležitou finančnou inštitúciou. Orcel však tvrdí, že plán existuje, hoci sa o ňom zatiaľ verejne nehovorí.
Reakcia Commerzbank bola rýchla a výrazná – do čela banky sa postavila Bettina Orloppová, bývalá finančná riaditeľka, ktorá predstavila ambiciózny plán reštrukturalizácie. Jeho súčasťou je zrušenie 3 900 pracovných miest z celkových 36 700, aby banka ukázala, že dokáže fungovať ako nezávislá a konkurencieschopná inštitúcia.
Výsledky sa dostavili – akcie Commerzbank od zásahu UniCreditu viac ako zdvojnásobili, čím prekonali aj rast samotnej UniCredit (+83 %). Podľa Iana Lapeyho z Gabelli Funds priniesla „sebareforma Commerzbank lepšiu finančnú výkonnosť a vyššiu návratnosť“, a preto túto akciu považuje za najlepšiu investičnú príležitosť roku 2025.
Napriek tomu Commerzbank stále zaostáva v ziskovosti a efektívnosti – napr. pomer nákladov k príjmom je 56 %, zatiaľ čo pri UniCredit (v jej nemeckej pobočke HVB) klesol na 37 % zo 61 % v roku 2020.
Obe banky čaká strategicky dôležité obdobie – Commerzbank bude tento mesiac prerokovávať nový strategický plán, zatiaľ čo Orcel upozorňuje: „Transformácia Commerzbank musí pokračovať – a zrýchliť.“
Bez ohľadu na to, či dôjde k fúzii alebo nie, jedno je jasné: prítomnosť UniCreditu už zásadne ovplyvnila smerovanie Commerzbank – a investori to oceňujú.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie UniCredit sa aktuálne obchodujú na úrovni 66,49 EUR a po predchádzajúcom raste prechádzajú krátkodobou konsolidáciou, pričom si naďalej udržiavajú býčí technický výhľad. Cena sa drží nad EMA 50 (63,92 EUR) aj nad SMA 100 (59,55 EUR), čo potvrdzuje pevný strednodobý trend.
Kľúčová zóna podpory sa nachádza okolo EMA 50 (cca 64 EUR) – jej udržanie je zásadné pre zachovanie pozitívneho vývoja. Rezistencia sa nachádza v oblasti 67,50–68 EUR, kde sa trh doteraz opakovane zastavil.
Zdroj: xStation5
Graf CBK.DE (D1)
Akcie Commerzbank po výraznom raste od začiatku roka momentálne konsolidujú okolo hladiny 32,26 EUR, blízko EMA 50 (32,19 EUR). Táto zóna predstavuje kľúčovú technickú podporu – jej prerazenie by mohlo viesť ku korekcii.
Napriek poklesu z nedávnych maxím nad 36 EUR zostáva dlhodobý trend býčí – akcie sa stále obchodujú výrazne nad SMA 100 (27,29 EUR), čo potvrdzuje pozitívny vývoj za posledné mesiace.
Technický signál: ak sa cena udrží nad EMA 50 (cca 32,20 EUR), môže dôjsť k návratu kupcov a ďalšiemu rastu smerom k 34–36 EUR. Naopak, prerazenie tejto úrovne otvorí priestor pre hlbšiu korekciu smerom k 30 EUR alebo až k úrovni SMA 100.
Zdroj: xStation5
