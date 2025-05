Taobao Instant Commerce od Alibaby prekročil 40 miliónov denných objednávok, čo signalizuje novú éru v e-commerce

Novospustený portál Taobao Instant Commerce od spoločnosti Alibaba dosiahol významný míľnik, keď počas jediného mesiaca prevádzky prekročil 40 miliónov denných objednávok. Táto služba, ktorá sľubuje doručenie do 60 minút, integruje obchodníkov z dcérskej spoločnosti Alibaby pre doručovanie potravín, Ele.me, do svojej hlavnej nákupnej platformy Taobao. Tento vývoj je súčasťou širšieho trendu medzi čínskymi e-commerce platformami, ktoré intenzívne investujú do tzv. "okamžitého maloobchodu", čo odráža rastúci spotrebiteľský dopyt po rýchlejších doručovacích službách.

Strategická integrácia Ele.me do Taobao

Integrácia doručovacích schopností Ele.me do platformy Taobao umožňuje bezproblémový nákupný zážitok, kde si spotrebitelia môžu zakúpiť širokú škálu produktov – od potravín a nápojov po elektroniku a oblečenie – a obdržať ich do hodiny. Tento krok nielen zvyšuje spokojnosť zákazníkov, ale aj strategicky posilňuje pozíciu Alibaby voči konkurentom, ako sú JD.com a Meituan, ktorí tiež výrazne investujú do služieb okamžitého maloobchodu.

Finančné dopady a vplyv na trh

Agresívny vstup Alibaby do oblasti okamžitého obchodu je podporený značnými finančnými záväzkami. Spoločnosť prisľúbila významné dotácie na prilákanie používateľov na svoju platformu, s cieľom zvýšiť podiel na trhu v vysoko konkurenčnom čínskom e-commerce prostredí. Táto stratégia sa zdá byť úspešná, ako dokazuje rýchly nárast denných objednávok.

K poslednému obchodnému dňu sú akcie spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) ocenené na 120,66 USD, čo predstavuje mierny pokles o 0,63 %. Akcie zaznamenali výkyvy s denným maximom 122,16 USD a minimom 118,70 USD. Trhová kapitalizácia spoločnosti predstavuje približne 307,5 miliardy USD. Zdroj: xStation5

