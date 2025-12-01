Targa Resources kupuje spoločnosť Stakeholder Midstream za 1,25 miliardy USD

- Targa Resources kúpi Stakeholder Midstream za 1,25 mld. USD v hotovosti a rozšíri svoju sieť plynovodov a infraštruktúry v Permian Basin.
- Akvizícia pridá približne 480 míľ plynovodov, 180 miliónov kubických stôp dennej spracovateľskej kapacity a aktíva kryté dlhodobými kontraktmi na ploche okolo 170 tisíc akrov.
- Obchod má byť dokončený v Q1 2026 a bude financovaný z hotovosti a čerpaním z revolvingového úveru vo výške 3,5 mld. USD.
Targa Resources posilňuje svoju pozíciu v jednom z kľúčových ťažobných regiónov v USA. Dohodla sa na kúpe menšieho konkurenta Stakeholder Midstream za 1,25 miliardy dolárov v hotovosti, čím rozšíri svoje možnosti prepravy a spracovania plynu a ropy v Permian Basin, ktorá dlhodobo zápasí s nedostatkom kapacity na odvoz zemného plynu.
Rozšírenie siete v Permian Basin
Súčasťou transakcie je približne 480 míľ plynovodov, kapacita na kryogénne spracovanie a odsírovanie plynu v objeme 180 miliónov kubických stôp denne, infraštruktúra na zachytávanie uhlíka a menší systém na zber ropy. Aktíva pokrývajú zhruba 170 tisíc akrov a sú podložené dlhodobými zmluvami, čo Targe prináša relatívne stabilné peňažné toky v regióne, kde sa často riešia prebytky plynu aj tlak na ceny.
Podmienky obchodu a financovania
Targa očakáva uzavretie obchodu v prvom štvrťroku 2026. Akvizíciu plánuje financovať kombináciou hotovosti a čerpaním z revolvingového úverového rámca vo výške 3,5 miliardy dolárov. Na transakcii spoločnosti radila RBC Capital Markets ako finančný poradca a právny servis zabezpečovala kancelária Latham & Watkins.
