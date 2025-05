TD Bank prepúšťa 2 % zamestnancov a znižuje náklady, aby podporila investície do umelej inteligencie

Kanadská banka TD Bank oznámila prepúšťanie 2 % svojich globálnych zamestnancov, čo predstavuje približne 2 000 zamestnancov, v rámci rozsiahlej reštrukturalizácie zameranej na úsporu nákladov a investície do digitálnych technológií a umelej inteligencie. Tento krok prichádza krátko po nástupe nového generálneho riaditeľa Raye Chuna a v nadväznosti na vyrovnanie banky v rámci prípadu prania špinavých peňazí v Spojených štátoch.

TD uviedla, že nový reštrukturalizačný program by mal banke ušetriť až 650 miliónov kanadských dolárov ročne, okrem iného prostredníctvom ukončenia svojej americkej divízie financovania na mieste predaja (point of sale). Očakávané náklady na reštrukturalizáciu sa pohybujú medzi 600 až 700 miliónmi CAD, rozloženými do niekoľkých nasledujúcich štvrťrokov.

Chun povedal analytikom, že cieľom je „štrukturálne znížiť náklady v celej banke, automatizovať procesy a podporiť efektívnosť prostredníctvom inovácií“. Banka nešpecifikovala, či prepúšťanie viac zasiahne prevádzky v Kanade alebo USA.

Trhy túto správu privítali pozitívne — akcie TD vzrástli na torontskej burze o 3,7 %. Analytici uviedli, že plán pomôže kompenzovať náklady spojené s predchádzajúcimi investíciami do posilnenia systémov proti praniu špinavých peňazí.

Okrem prepúšťania banka zároveň prekvapila silnými výsledkami za druhý štvrťrok, najmä vďaka výkonnosti divízie veľkoobchodného bankovníctva, ktorá zahŕňa kapitálové trhy a investičné bankovníctvo. Táto divízia dosiahla rekordné tržby vo výške 2,13 miliardy CAD, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %, a to najmä vďaka vyšším výnosom z obchodovania a poplatkom za upisovanie, okrem iného aj vďaka predaju zvyšného podielu v spoločnosti Charles Schwab.

Na druhej strane však banka zvýšila rezervy na stratové úvery na 1,34 miliardy CAD, čo odráža zvýšenú obozretnosť v neistom ekonomickom prostredí, keď firmy odkladajú investičné rozhodnutia.

Celkovo banka vykázala upravený zisk 1,97 CAD na akciu, čo prekonalo očakávania analytikov vo výške 1,76 CAD podľa údajov LSEG. Výsledky TD tak udávajú tón pre zvyšok kanadského bankového sektora.

Graf TD.US (D1)

Akcie TD Bank dnes prudko vzrástli a dosiahli hodnotu 66,66 USD, čím vytvorili nové niekoľkomesačné maximum. Cena akcií sa teraz nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje silný rastový trend. RSI dosiahol úroveň 75, čo znamená prekúpenosť, ale zároveň odráža vysoký nákupný záujem investorov. MACD je v býčej fáze a ďalej podporuje rastovú dynamiku.

Zdroj: xStation5

