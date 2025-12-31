Technická analýza: Bitcoin (31. 12. 2025)

Bitcoin tento rok sklamal trh, keď napriek očakávaniam zníženia sadzieb Fedu v roku 2026, priaznivejšej regulácii v sektore a silnej aktivite ETF fondov (ktorá trvala približne do konca kalendárneho leta), klesol takmer o 5 %.
BTC sa v súčasnosti obchoduje takmer 30 % pod jesenným maximom (okolo 126 000 USD). Cena už zaznamenala niekoľko medvedích impulzov a po tom poslednom z 19. novembra sa Bitcoin snaží udržať na kľúčových úrovniach podpory.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na konsolidáciu po poslednom výpredaji možno identifikovať potenciálnu formáciu býčej vlajky. Za zmienku stojí, že posledný medvedí impulz sa zastavil pri úrovni 82 000 USD, a odvtedy sa trh pokúša opäť nabrať silu smerom k roku 2026. Rozhodný prieraz nad 94 000 USD by mohol celú formáciu zneplatniť. Naopak, pokles smerom k 85 000 USD by ju pravdepodobne potvrdil a mohol by signalizovať ďalšiu medvediu vlnu smerom nadol.
Zdroj: xStation5
Z pohľadu Fibonacciho retracementu (napr. úroveň 23,6 %) sa oblasť okolo 91 500 USD javí ako významná rezistentná zóna, podporená predchádzajúcimi cenovými reakciami. EMA50 a EMA200 sa momentálne nachádzajú približne na úrovniach 93 500 USD (blízko nedávnych lokálnych maxím) a 103 000 USD. Rozsah 91 500–93 500 USD tak môže predstavovať kľúčový stresový test pre býkov. Dôležité je, že klesajúci kanál, ktorý viedol Bitcoin nadol až do začiatku decembra, bol prerušený. Cena sa teraz nachádza v konsolidačnom pásme s veľmi nízkou volatilitou.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (02.01.2026)
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
BREAKING: Americký decembrový index PMI vo výrobe zostal na 51,8; pokles z novembrových 52,2 📌
Rolls Royce sa zameriava na personalizáciu, dopyt po modeli Spectre klesá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.