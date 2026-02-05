Technická analýza: Bitcoin prehlbuje pokles, klesá na 66,5 tis. USD 📉

Bitcoin rozširuje dnešný výpredaj a klesá smerom k úrovni 66 500 USD, ktorá môže predstavovať silnejšiu zónu podpory, zodpovedajúcu vrcholom býčieho trhu z roku 2021. Denné RSI kleslo k hodnote 18, čo poukazuje na extrémne prepredaný stav, ktorý sa vyskytuje len výnimočne. Dodatočný impulz k odrazu môže priniesť korekčný pohyb vo forme vzoru 1:1.
Ak sa tento scenár naplní a cena sa bude konsolidovať v pásme 66 000–70 000 USD, nie je možné vylúčiť návrat smerom k 75 000 USD v priebehu nasledujúcich týždňov.
Na druhej strane ďalší zostupný impulz podobného rozsahu je takisto možný. Takýto pohyb by mohol posunúť Bitcoin smerom k 50 000 USD, kde sa nachádzajú dôležité on-chain úrovne podpory, vrátane tzv. Delta Price.
Potenciálny obrat aktuálneho downtrendu by sa stal pravdepodobnejším po prerazení nad 90 000 USD, čo zodpovedá EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
Na širšom časovom rámci vidíme, že RSI blízko hodnoty 18 sa vyskytlo len v novembri 2023 a počas COVID krízy v roku 2020.
Zdroj: xStation5
