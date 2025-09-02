Telus odkúpi zvyšok digitálnej divízie za 539 miliónov USD

Dňa 2. septembra 2025 oznámila kanadská spoločnosť Telus Corporation dohodu o odkúpení zostávajúcich akcií vo svojej digitálnej divízii Telus Digital. Transakcia má hodnotu približne 539 miliónov amerických dolárov a bude vyplatená kombináciou hotovosti a akcií.
Strategický zámer
Získaním plného vlastníctva chce Telus prehĺbiť integráciu digitálnych technológií, najmä umelej inteligencie (AI) a softvéru ako služby (SaaS), do svojho hlavného podnikania. Generálny riaditeľ Darren Entwistle uviedol, že zlúčenie umožní rýchlejšie nasadenie digitálnych riešení a urýchli transformáciu spoločnosti.
Štruktúra obchodu a oceňovanie
Telus odkúpi akcie Telus Digital za 4,50 USD za kus, čo predstavuje celkové ocenenie približne 2,9 miliardy USD. Akcionári si môžu zvoliť hotovosť, 0,273 akcie Telus, alebo kombináciu, pričom akciová zložka nesmie prekročiť 25 % vyplácanej hodnoty; zvyšok bude dorovnaný hotovosťou.
Ponuka je o 52 % vyššia ako zatváracia cena akcie pred oznámením (2,96 USD dňa 11. júna) a o 32 % výhodnejšia oproti pôvodnej júnovej ponuke vo výške 3,40 USD. Zdroj: xStation5
Schválenie akcionármi a regulačnými orgánmi
Telus už v súčasnosti vlastní 86,9 % hlasovacích práv v Telus Digital. Odkúpenie schválil nezávislý výbor aj predstavenstvo spoločnosti. Transakcia by mala byť dokončená v štvrtom štvrťroku 2025, po získaní potrebných povolení.
Kontext a budúci vplyv
Tento krok nadväzuje na predchádzajúcu snahu Telusu o konsolidáciu, ktorú inicioval v prvej polovici roka. Akvizícia zapadá do dlhodobej stratégie investícií do digitálnej infraštruktúry, vrátane dvoch nových AI dátových centier a expanzie v Kanade v hodnote 70 miliárd CAD počas piatich rokov.
Telus Digital, predtým Telus International, poskytuje digitálne IT služby s globálnym dosahom, vrátane zákazníckej podpory s využitím AI, cloudových riešení a moderovania obsahu. Jednotka bola oddelená formou IPO vo februári 2021.
