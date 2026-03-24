Tesla hlási prvý medziročný rast predajov v Európe po viac než roku 🚗

- Tesla zaznamenala po viac než roku prvý medziročný nárast mesačných predajov v Európe, s rastom registrácií o 12 %.
- BYD sa stáva silnou konkurenciou, predaje prekonávajú Teslu.
Tesla zaznamenala prvý medziročný nárast mesačných predajov v Európe po viac ako roku, čo je pozitívna správa pre výrobcu elektromobilov vedeného Elonom Muskom, ktorý čelí silnej konkurencii zo strany čínskeho automobilového giganta BYD. Registrácie nových vozidiel v Európe vo februári medziročne vzrástli o takmer 12 % na 17 664 vozidiel, pričom v samotnej EÚ bol rast o 29 % na 13 740 vozidiel.
Tieto čísla ukazujú, že Tesla zostáva významným hráčom na európskom trhu elektromobilov, a to aj napriek niekoľkomesačnému poklesu predajov. Podľa dát ACEA zaznamenala Tesla posledný medziročný rast mesačných registrácií naposledy v decembri 2024. Spoločnosť sa minulý rok potýkala s negatívnou reakciou zákazníkov kvôli zapojeniu Muska do administratívy Donalda Trumpa.
Medzitým v Európe výrazne zosilnela konkurencia zo strany BYD, ktorý ponúka elektromobily aj hybridy. Predaje BYD rastú každý mesiac od minulého leta, keď bola spoločnosť zahrnutá do štatistík ACEA, a firma sa tak stala silným konkurentom Tesly. BYD nedávno dokonca prekonala Teslu ako najväčšieho predajcu elektromobilov na svete. Registrácie vozidiel BYD v Európe sa minulý mesiac takmer strojnásobili na 17 954 kusov, čím Teslu prekonali.
Napriek tomu zostávajú tradiční európski výrobcovia najväčšími predajcami v absolútnych číslach. Nemecký Volkswagen vykázal nárast registrácií o 2,2 % na 256 452 vozidiel, zatiaľ čo Stellantis zvýšil predaje o 9,5 % na 170 816 vozidiel.
Viaceré automobilky v posledných rokoch prehodnocujú svoje stratégie a obmedzujú výrobu elektromobilov kvôli slabšiemu dopytu. Stellantis vo februári uviedol, že v rámci tohto posunu zaúčtuje náklady vo výške približne 26 miliárd dolárov. Trh s elektromobilmi v Európe vo februári vzrástol o takmer 16 %.
Graf TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation05
